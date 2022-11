Karlsruhe vor 1 Stunde

Baby-Alarm im Zoo in Karlsruhe: Zebra Binti hat ein Fohlen bekommen!

Schwarz-weiß gestreift und einfach extrem niedlich. Im Karlsruher Zoo hat es am vergangenen Wochenende Nachwuchs gegeben! Eltern des kleinen Hengst-Fohlens sind Zebra-Dame Binti und ihr Gefährte William, die beide in der Afrika-Savanne leben. Was jetzt noch fehlt ist ein Name.