Vor zirka zwei Wochen herrscht am Schulzentrum Blankenloch Ausnahmezustand. Ein Amok-Alarm sorgt am Freitag, 24. März, für einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil von Stutensee. Letztlich lief aber alles glimpflich ab: Die Polizei durchsuchte das Gebäude und fand keine Verdächtigen. Eine Gefahr bestand während des Einsatzes nicht. Ähnliches spielte sich praktisch zeitgleich an der Europäischen Schule in der Waldstadt ab.

Marc und zwei Lehrer bekommen vom Alarm nichts mit

Wie belastend und stressig der Polizeieinsatz für die Schüler der Schulen gewesen sein muss, ist einem Bericht eines Schülers der Erich-Kästner-Realschule zu entnehmen. Der Vater des 16-jährigen Marc (Name geändert, Anm.d.Red.) wendete sich wenige Tage nach dem Alarm via Mail an die Redaktion von ka-news.de. An die schriftlichen Ausführungen des Vaters ist ein Bericht des Sohnes angehängt. Darin wird beschrieben, wie er die Situation erlebte.

Demnach befindet sich Marc von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr für eine Englischprüfung mit zwei Lehrern im Klassenzimmer 189. Ein Raum, in dem die Lautsprecheranlage außer Betrieb ist und die drei so nichts vom Amokalarm mitbekamen.

Bild: Thomas Riedel

Nach Ende der Prüfung warten alle drei gemeinsam auf den nächsten Prüfling, der aufgrund des Alarms nicht erscheint. Kurze Zeit später schicken die Lehrer Marc zu seiner Klasse und gehen ins Lehrerzimmer. Die Lehrer werden dabei nicht von der Polizei aufgegriffen. Anders bei Marc.

Er klopft an die Tür seiner Klasse, geöffnet wird ihm nicht. "Da meine Klassenkameraden nicht wissen konnten, wer vor der Türe stand, öffneten sie mir nicht und verstummten. Als mir nach wiederholtem Klopfen die Türe nicht geöffnet wurde, entschied ich mich vor dem Klassenzimmer bis 10.30 Uhr zu warten, da ich annahm, dass meine Mitschüler den Raum in der Pause verlassen würden", schreibt der Schüler in seinem Bericht, der auch der Schulleitung vorgelegt wurde.

"Sehr stressig" - Marc wird von Polizisten durchsucht

Weiter schreibt er: "Kurz darauf wurde ich von zwei schwerbewaffneten Polizisten bedroht und aufgefordert, mich langsam mit erhobenen Händen zu nähern. Nachdem sie mich zweimal durchsucht hatten, wurde ich in einem anderen Zimmer untergebracht und schlussendlich mit dem Rest der Schüler zu Festhalle eskortiert."

Bild: Thomas Riedel

Der Schüler beschreibt die Situation, als er auf die Polizisten trifft als "sehr stressig und bedrohlich", da ihm die gesamte Zeit nicht bewusst war, dass eine mögliche Gefahrenlage vorlag. "Die Situation hätte lebensbedrohliche Konsequenzen gehabt, wäre es ein Ernstfall gewesen und hätte verhindert werden können, wenn im Raum 189 die Lautsprecheranlage funktionieren würde", fasst Marc zusammen.

Sein Vater ergänzt in seiner Mail: "Wir machen der Polizei keinerlei Vorwurf. Die Beamten haben richtig gehandelt. Wir fragen uns nur was passiert wäre, wenn Marc nicht so souverän reagiert hätte. Hätte er Angst bekommen und wäre weggelaufen, wäre er jetzt vermutlich tot. Diese Situation hätte so niemals entstehen dürfen."

Polizei bestätigt den Bericht

Nach Angaben des Vaters ist der Mangel der Anlage der Schulleitung und auch der Stadtverwaltung Stutensee bekannt und wurde schon mehrfach von der Schulleitung zur Instandsetzung angemahnt.

Bild: Thomas Riedel

Auf Anfrage von ka-news.de bestätigt die Polizei Karlsruhe den von Marc und seinem Vater geschilderten Vorfall, verwehrt sich aber der Formulierung des "Bedrohens." Wie die Polizei erklärt, müssten die Beamten beim Zusammentreffen von Schülern und Einsatzkräften bei Alarmlagen zuverlässig klären, ob es sich womöglich um Tatverdächtige handle.

"Diese Überprüfung muss schnell und zielorientiert erfolgen. Verunsicherung oder gar Verängstigung sollen dabei jedoch so weit, wie es der Einzelfall zulässt, vermieden werden", erklärt die Polizei.

Alarmursache weiterhin unbekannt

Die Schulleitung der Realschule möchte sich zu diesem konkreten Vorfall nicht äußern und verweist bei der Nachfrage zur Lautsprecheranlage auf den Schulträger - die Stadt Stutensee.

Die teilt auf Anfrage lediglich mit: "Der Austausch des Lautsprechers in Raum 189 war bereits beauftragt. In den Toiletten sind bislang keine Lautsprecher installiert, eine entsprechende Nachverkabelung war auch hier bereits in Planung. Beides wird schnellstmöglich realisiert."

Währenddessen gehen die Untersuchungen zur Alarmursache weiter. Nach Auskunft des Polizeipostens Stutensee gibt es auch zwei Wochen nach dem Alarm keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen würden weiterhin laufen.