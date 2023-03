Karlsruhe vor 36 Minuten

Großeinsatz an Europaschule Karlsruhe: Schulleitung und Polizei geben Entwarnung

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei in der Europaschule um kurz vor 9 Uhr in der Karlsruher Waldstadt am Freitagmorgen, 24. März, ein Alarm ausgelöst worden. Weitere Angaben zur Ursache und den gegebenen Umständen vor Ort können derzeit noch nicht bestätigt werden, so die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion. Gegen 11.40 Uhr gibt die Schulleitung die Entwarnung - es besteht keine Gefahr.