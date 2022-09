Karlsruhe vor 1 Stunde

Amokalarm an der Europäischen Schule Karlsruhe: Polizei mit starken Kräften in der Waldstadt im Einsatz

Aufgrund einer Alarmauslösung am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, in der Europäischen Schule in Karlsruhe, ist die Polizei aktuell mit starken Kräften in der Albert-Schweitzer-Straße zugegen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Bislang konnte die Polizei noch keine verdächtigen Aktivitäten feststellen.