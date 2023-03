Karlsruhe vor 20 Minuten

Feuer in Blankenlocher Schule: Ist ein neuer TikTok-Trend daran schuld?

Erst brennt Klopapier auf der Schultoilette, danach trifft es eine Kork-Pinnwand: In dieser Woche musste die Feuerwehr zwei Mal zum Thomas-Mann-Gymnasiums in Blankenloch ausrücken. Ein Schülerstreich? Grund für diese Annahme liefert eine neuer Trend auf TikTok, der Schüler dazu motiviert, auf Schultoiletten zu zündeln. Mehrere Fälle wurden mit der sogenannten "Devious Lick" Challenge schon bundesweit in Verbindung gebracht.