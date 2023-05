Nach einem vorübergehenden Aufenthalt im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe ist Eisbär Lloyd vor wenigen Tagen nach Ungarn in den Sóstó Zoo umgezogen. "Er ist auf direktem Wege in sein neues Zuhause gelangt und gut angekommen", sagt ein Sprecher des Karlsruher Zoos in einem Telefonat mit ka-news.de.

Ist der Zoo für Eisbären ungeeignet?

Die Bedingungen in Lloyds neuem Domizil sieht die Tierrechtsorganisation PETA mit Skepsis, denn: Dem bisherigen Bewohner "Fiete" gehe es nicht gut. Festgehalten wird das sonderbare Verhalten des Tiers auf Video - und in den Sozialen Netzwerken geteilt.

"Auf den Aufnahmen wirkt der ehemalige Rostocker 'Publikumsliebling' abgemagert und zeigt ein stark stereotypes Verhalten", bemängeln die Tierrechtler. Fiete läuft in seinem Gehege auf und ab - seinen Kopf stark zur Seite geneigt. Kurz nach Veröffentlichung des Videos hätten die Verantwortlichen des Rostocker Zoos bekannt gegeben, dass Eisbär Fiete aus dem ungarischen Zoo herausgeholt werden soll, meint PETA.

Karlsruher Zoo: "Nehmen zu PETA keine Stellung"

"Die Herumschieberei von meist verhaltensgestörten Eisbären im Namen der sogenannten 'Erhaltungszucht' ist eine Sackgasse. Auswilderungen sind ohnehin weder vorgesehen noch möglich", so Biologin Dr. Yvonne Würz, PETAs Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. Den Zoos wird Zucht aus Profit vorgeworfen.

Der 21 Jahre alte Lloyd aus dem Zoo am Meer Bremerhaven hat bislang vier Jungtiere. In Karlsruhe soll er vorerst nicht züchten. | Bild: Zoo am Meer Bremerhaven

Sowohl zu den geschilderten Verhältnissen als auch dem Verhalten des ungarischen Eisbärs äußert sich der Zoologische Stadtgarten nicht: "Zu PETA kommunizieren wir generell keine Stellungnahmen. Bei der Organisation handelt es sich um Aktivisten für Tierrecht, keine Tier- oder Artenschützer. Es fehlt an der nötigen Expertise für eine angemessene Beurteilung des Tierwohls."

Zoofreunde: Abschied von Lloyd ist "schade"

"Bereits im Vorfeld wurde über den Umzug von Eisbär Lloyd in den ungarischen Zoo gesprochen", erklärt Gisela Fischer, Vorsitzende der Zoofreunde Karlsruhe. Die Empfehlung spricht ein Zuchtkoordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprograms (EEP) aus.

Gisela Fischer | Bild: SPD Karlsruhe

Über das PETA-Video in den Sozialen Netzwerken erfährt die Zoofreundin erst durch ka-new.de. "Ich selbst bin auch nicht auf Facebook unterwegs, deshalb geht so etwas an mir vorüber", meint Fischer. Sie selbst könne den Umzug nur schwerlich einschätzen: "Ich verlasse mich da auf das Urteil der Fachkundigen. Ich als Leihe kann das nicht beurteilen."

Eine emotionale Wertung will dich die Vorsitzende der Zoofreunde nicht nehmen lassen. "Ich sehe Lloyds Abschied eher schade als traurig. Früher haben wir schließlich selbst Eisbären in Karlsruhe gezüchtet. Heute ist das in dem Gehege nicht länger möglich", so die Zoofreundin.