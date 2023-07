Die Arbeitswoche ist (fast) überstanden. Jetzt einen Drink, ein Fest oder einfach nur gemütlich mit Freunden zusammensitzen? In Karlsruhe ist für das kommende Wochenende bestimmt für jeden die passende Veranstaltung dabei!

28. bis 29. Juli Hirschhoffest

Warum sich für eine Location entscheiden, wenn ihr im Hirschhof gleich zwischen mehreren hin und her wechseln könnt? Der Hirschhof ist eine Verbindungsstraße zwischen Hirschstraße und Douglasstraße und erschafft damit einen Sammelplatz für leckeres Essen, kühle Drinks und gute Stimmung.

Auf dem Hirschhoffest sind folgende Lokale und Restaurants dabei:

Außerdem sorgen einige DJ's und ein Vocalist für die passende Musik:

DJ Sticx

DJ Luis Saranda

DJ Manuel

Kevin Iszard (Vocalist)

Tickets gibt es bei Eventim oder ihr reserviert einen Tisch bei den teilnehmenden Locations.

Wann? am Freitag von 17 Uhr bis 23.55 Uhr und am Samstag von 17 Uhr bis 23 Uhr

Wo? Hinterhof zwischen Douglasstraße und Hirschstraße

28. bis 30. Juli: Open-Air-Kino

Das Schloss Gottesaue hat viele Facetten. Einerseits Schloss im Renaissance-Stil, andererseits Musikhochschule. Im Sommer dann auch noch Schauplatz des Open-Air-Kinos der Schauburg. Sucht euch einen Film aus und los geht's! Stühle und Bewirtung gibt es zwar direkt vor Ort, Snacks mitzubringen ist aber durchaus gestattet! Jetzt nur noch hoffen, dass das Wetter hält!

Bild: VoWa

Programm für's Wochenende: (Die Filme beginnen jeden Abend um 21.30 Uhr)

Freitag, 28. Juli: Minions - auf der Suche nach dem Miniboss, FSK: 6

Samstag, 29.Juli: Guardians of the Galaxy Volume 3, FSK: 12

Sonntag, 30. Juli: Ocean Film Tour 2023, FSK: 12

Tickets für das Open-Air-Kino in Karlsruhe kosten:

Erwachsene: 12 Euro

Kinder: 7 Euro

29. Juli: Hoepfner ProBier Tour

Die Geschichte der Hoepfner Brauerei führt bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die kultige Bierburg steht in der Karlsruher Oststadt.

Bild: Thomas Riedel

Am Wochenende könnt ihr an einer Führung durch die Brauerei teilnehmen. Im sogenannten Bierculinarium gibt es dann eine Bierverkostung inklusive Brezeln.

Zum Schluss bekommt ihr ein oriGlas als Geschenk, damit ihr das Bier auch zuhause stilecht genießen könnt. Alkohol wird nur an Besucher ab 16 Jahren ausgeschenkt.

Tickets ProBier Tour in der Hoepfner-Burg gibt es über Eventim:

Erwachsene: 15 Euro

Schüler und Studenten: 10 Euro

Bild: Thomas Riedel

Wann? von 14 Uhr bis 16 Uhr

Wo? Privatbrauerei Hoepfner GmbH, Hais-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe

29. Juli: Gin Tasting in der "Pinte"

Im Pub "Die Pinte" findet am Wochenende ein Gin-Tasting statt. Es gibt 6 verschiedene Gin-Sorten und dazu 5 unterschiedliche Goldberg Tonic's, unter denen ihr wählen könnt. Eine Kleinigkeit zum Essen wird ebenfalls angeboten.

Bild: Toni Cuenca @ Pexels.com

Pro Person kostet das Tasting 39 Euro.

Ihr könnt euch entweder vor Ort oder über das Kontaktformular anmelden.

Wann? von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Wo? Die Pinte, Leopoldstr. 15, 76133 Karlsruhe

29. Juli: Flohmarkt Bannwaldallee

Gemütlicher geht es am Wochenende auf dem Flohmarkt in der Bannwaldallee zu. Dort könnt ihr in Ruhe durch die alten Schätze von anderen Menschen stöbern. Womöglich finden sie bei euch ein neues Zuhause?