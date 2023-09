Partys, Konzerte oder etwas ganz anderes. Alle Jahre wieder findet am 31. Oktober das Fest des Gruselns, besser bekannt als Halloween, statt. Auch im Jahr 2023 geht es in der Region Karlsruhe wieder rund. Aber wo genau kommen Horror-Freunde und Verkleidungs-Enthusiasten auf ihre Kosten?

Halloween 2023 : "Dark Halloween" im Nachtwerk Karlsruhe

Halloween Party (Symbolbild) | Bild: Jens Kalaene (dpa)

Verkleiden ist beim Nachtwerk keine Pflicht, wird aber gerne gesehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Gillian. Musikalisch können sich die Feierwütigen auf Dark/Gothic und elektronische Musik in einem Gewölbekeller freuen.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Adresse Nachtwerk: Pfannkuchstraße 14, 76185 Karlsruhe

Nachtwerk Karlsruhe: Anfahrt, parken und Haltestelle:

Vor dem Nachtwerk und gegenüber beim Zoll stehen den Gästen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Gehweg darf nicht geparkt werden. Wer mit den Bahnen des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) kommen möchte, steigt entweder am Lameyplatz oder am Entenfang aus. Von dort sind es zirka 15 Minuten zu Fuß.

Halloween 2023: Mosquito Bar Hügelsheim bei Baden-Baden

Direkt am Erländersee wartet die Mosquito Bar mit einer schaurig-schönen Überraschung auf ihre Gäste. Verkleidungen sind gern gesehen! Für Stimmung sorgen Rocchound und Deejay master T mit einem Mix aus House, Black, Dance 90er und 2000er Hits.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: Earlybird 7 Euro, ab 23. September 10 Euro

Adresse Mosquito Bar: Am Erländersee, 76549 Hügelsheim

Mosquito Bar: Haltestelle, parken

Einen Parkplatz gibt es bei der Mosquito Bar direkt vor Ort. Mit dem ÖPNV ist die Anreise etwas umständlich. Zunächst geht es von Karlsruhe nach Rastatt und anschließend mit dem Bus nach Hügelsheim. Von der Haltestelle "Hügelsheim grüner Baum" sind es dann noch zirka 20 Minuten zu Fuß. Alternative beim Rückweg: Taxi rufen und bis nach Rastatt fahren.

Halloween 2023: "Halloween Madness" in der Fabrik Musikclub Bruchsal

(Symbolbild) | Bild: Jens Kalaene (dpa)

Die "guseligste Party der Stadt" findet laut Veranstaltern in der Fabrik in Bruchsal statt. Der Grund: Getränkespecials, Nebelmaschine und "aufwendige Dekoration" auf der Tanzfläche. Vorteil: Das Süßigkeiten-sammeln könnt ihr euch dort sparen, die gibt es vor Ort nämlich gratis. An den Decks stehen DJEL1AS und DJane Twizzy, die euch mit typischen Clubhits (neu und alt) beschallen werden.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 8,24 Euro im VVK

Adresse Fabrik Bruchsal: Kinzigstraße 5, 76646 Bruchsal

Fabrik Bruchsal: Haltestelle und parken

Bahnfahrgäste steigen bei der Haltestelle "Stegwiesen" aus. Vor Ort gibt es nur begrenzt Parkplätze.

Horrorfilme an Halloween 2023 in Karlsruhe

Die schlechte Nachricht vorweg: Am Mittwoch, 31. Oktober, werden in den Karlsruher Kinos keine Halloween-Specials gezeigt. Zumindest haben die Veranstalter noch keine entsprechenden Events bekanntgegeben. Doch für Horrorfilm-Fans hat ka-news.de trotzdem einen Tipp für euch.

Bild: Lea Lange

In der Karlsruher Schauburg werden von Donnerstag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 16. November, Splatter- Horror und Trashfilme in der Reihe Asian Cinema gezeigt. Meistens in der Originalfassung mit Untertiteln (OmU).

Tickets: 8,50 Euro - Zunächst auf den Film eurer Wahl klicken und dann unten im Eck auf "Tickets".

Adresse Schauburg: Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe

Asian Cinema: Diese Filme laufen in der Schauburg

Do, 05. Oktober, 21 Uhr: Happy Together (deutsche Fassung)

Do, 12. Oktober, 21 Uhr: Dangan Runner (OmU)

Do, 19. Oktober 21 Uhr: Pale Flower (OmU)

Do, 26. Oktober 21 Uhr: Sympathy for Mr. Vengeance (OmU)

Do, 02.November, 21 Uhr: Oldboy (OmU, 35mm)

Do, 09. November, 21 Uhr: Lady Vengeance (OmU)

Do, 16.November, 21 Uhr: Wild Zero (OmU)

Schauburg Karlsruhe: Haltestelle und parken

Wer mit dem Auto anreist, kann das Parkhaus beim Badischen Staatstheater nutzen. ÖPNV-Nutzer steigen an der Haltestelle Werderstraße aus.

Wir haben ein wichtiges Halloween-Event vergessen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de. Gerne mit Bildern, Flyern und sonstigen Infos!