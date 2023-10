Ab Samstag, 28. Oktober, können sich Horror-Fans wieder auf eine unheimliche Darbietung freuen: Die Halloween Horror Nights sind zurück!

Was 2012 in einer kleinen Garage seines Heimatorts Gaggenau begann, hat sich mittlerweile zu einem Schauer-Spektakel entwickelt. "Letztes Jahr hatten wir zirka 4.000 Gäste", erzählt Eliette Meißner von der Orga-Crew.

Schaurige Eindrücke des Halloween-Events auf dem Gelände des MSC Comet in Durmersheim. | Bild: Thomas Riedel

Das soll laut Veranstalter Marcel Lang dieses Jahr nun nochmal getoppt werden. "Hotel Imperial" heißt das Motto – geplant ist eine Show zum Durchlaufen. Die Location: zwei miteinander verbundene Zelte auf dem barrierefreien Gelände des Motoball- und Motocrossverein MSC Comet.

600 Quadratmeter Platz zum Gruseln gibt es hier: Auf 13 Aktionsflächen treiben 38 Darsteller ihr Unwesen. Die Deko wird mit Liebe zum Detail angepasst und Techniker Alexander Ipach sorgt mit haarsträubenden Schockeffekten für den Extra-Kick.

Eine schrecklich geniale Gruselgeschichte

"Wir setzen die Story aus dem letzten Jahr, rund um Mr. D. Hope's Asylum fort", so Lang. Dieser Arzt verwandelte im vergangenen Jahr in seiner Heilanstalt Menschen zu Zombies. Nun folgt das nächste Kapitel, das "Hotel Imperial". Das befindet sich im Besitz von Emma, der Tochter von Doktor Hope. Doch auf dem Gebäude liegt ein dunkler Fluch: "Ich sage nur Dämonen, Wölfe und vieles mehr", teasert Lang an.

Die Besucher sollen dabei selbst in die Welt der erschreckenden Erzählung eintauchen, mit waschechtem Hotel-Flair und Zeitreise in einen Stilmix der 1920er und 1970er-Jahre. Seine Inspiration für die Show holte sich Marcel Lang unter anderem aus dem TV-Hit "American Horror Story".

100 Freiwillige packen bei den Vorbereitungen und beim Aufbau mit an, der Mitte Oktober beginnt. "Ich bin dankbar für jede Unterstützung, zusammen stellen wir etwas Tolles auf die Beine. Das wird schrecklich genial", freut sich Lang.

Hotelchefin Emma (Emily Jenik, rechts) steht im Bann einer Dämonin (Mikela Ramljak). In die Hände der mörderischen Damen fällt ein ahnungsloser Waldarbeiter (Patrick Maisch). | Bild: Alexander Ipach

Platz zum Zusammenkommen

Im Außenbereich wird es dieses Jahr erstmals Bewirtung geben. Der MSC Comet stellt zur Stärkung der Nerven Würstchen und Pommes bereit. Durmersheimer Schulen bringen Kuchen und Gebäck auf den Tisch und Vinothèque Véronique sorgt für Sekt und Wein. Auch Merchandise wird verkauft.

Marcel Langs Highlight für dieses Jahr?: "Der diesjährige Familientag. An dem Montag werden wir die Maze etwas umgestalten, sodass auch Kinder in Begleitung ab 6 Jahren in das große Zelt können. Das Grundthema bleibt gleich. Lediglich die Szenen und das Schauspiel angepasst."

Marcel Lang steht an seinem Haus an einer nachgebauten Guillotine mit einem Halloween Totenkopf. | Bild: Uli Deck/dpa

Ticketpreise und Öffnungszeiten

Die Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Der Einlass ist ab 12 Jahren. Am Familientag kosten die Tickets im VVK 5 Euro für Kinder ab 6 Jahren. Begleitpersonen/ Erwachsene 8 Euro.

Öffnungszeiten:

Samstag, 28. Oktober, von 19 bis 23 Uhr

Sonntag, 29. Oktober, von 19 bis 23 Uhr

Montag, 30. Oktober, Familientag von 18 bis 22 Uhr (ermäßigter Preis: Kinder ab sechs Jahre zahlen fünf Euro, Begleitpersonen/Erwachsene zahlen acht Euro)

Dienstag, 31. Oktober, von 18 bis 23 Uhr

Alle Infos unter https://halloweenhorrornightsdurmersheim.de/