von (pol/cak)

Laut Polizei fand die Party am 31. Oktober in der Oststadt statt. . Im Laufe der Nacht kam es wohl zu massiven Ruhestörungen und Verunreinigungen im Umfeld, was zu einem größeren Polizeieinsatz führte.

"Die Polizei sah sich in der Folge gezwungen, die Feier der bis zu 300 Gäste gegen 2 Uhr zu beenden. Dies sorgte offenbar für erheblichen Unmut, einige Gäste widersetzten sich den Aufforderungen der Beamten und beleidigten sie", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Mehrere Polizeistreifen und der Einsatz von Diensthunden waren letzten Endes erforderlich, um Platzverweise durchzusetzen und die zum Teil erheblich alkoholisierten Besucher zu bewegen, die Örtlichkeit zu verlassen.