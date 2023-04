"Bis Mitte April darf Herr Kerem Bayrak mit einer Antwort auf seine Bauvoranfrage rechnen", erklärte Baubürgermeister Daniel Fluhrer am 9. März in einem Telefonat mit ka-news.de. Nun - etwas mehr als ein Monat später - ist es so weit. Die Antwort dürfte schon auf den Weg in Bayraks Briefkasten sein.

Bürgermeister Daniel Fluhrer: "Die Bauvoranfrage von Herrn Kerem Bayrak ist beantwortet - und bestätigt." | Bild: Stadt Karlsruhe, Daniel Fluhrer

Zum Hintergrund: Mit der Bauvoranfrage erkundigte sich Kerem Bayrak Anfang des Jahres darüber, ob er seine Immobilie in der Ottostraße 4 theoretisch zu einem Bordell "umfunktionieren" dürfte. Von der Antwort hängt seitdem der mögliche Verkauf an einen Bordellbetreiber ab.

Bordell darf kommen

"Ob er sie schon erhalten hat, oder ob sie erst in den nächsten Tagen ankommt, weiß ich nicht", meint Fluhrer in einem Telefonat am 17. April. Das Ergebnis verrät der Bürgermeister uns jetzt schon: "Die Anfrage wurde vonseiten der Stadt bestätigt. Eine Umnutzung der Immobilie zu einem Bordell wäre grundsätzlich genehmigungsfähig."

Immobilienunternehmer und Miteigentümer der Ottostraße 4, Kerem Bayrak. | Bild: Thomas Riedel

Diese Nachricht hört der Immobilienunternehmer und Miteigentümer der Ottostraße 4 natürlich gern: "Ich freue mich sehr und die nächsten Pläne laufen bereits", erklärt Kerem Bayrak noch am selben Tag gegenüber der Redaktion.

Über die Bordell-Pläne verrät Bayrak so viel: "Derzeit tendiere ich zu dem potenziellen Käufer aus Hamburg. Wir stehen in laufendem Kontakt."