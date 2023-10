Erinnert ihr euch an unser Interview mit Sara Steidinger? Die Karlsruherin hat 2020 die Plattform Fahrrad-Hotels.com ins Leben gerufen. Hier finden Reisende Tipps und Tricks für ihre Touren mit dem Drahtesel. Nun verrät sie weitere Geheimtipps und spricht über ihre drei Lieblingsrouten in Karlsruhe und Umgebung.

Die führen an "schöne Landschaften, entlang von Flüssen" vorbei und haben alle unterschiedliche Längen. Vielleicht ist was passendes für euren nächsten Ausflug dabei?

Radtouren bei Karlsruhe: Drei-Täler-Radweg ( zirka 50 km)

Der Drei-Täler-Radweg ist ein Rundweg östlich von Heidelberg und nördlich von Heilbronn. Insgesamt wird die Strecke als mittel bis schwierig eingestuft und weist etwa 500 Meter Steigung sowie Gefälle auf.

Die Tour eigne sich für Trekking- oder Tourenräder und sei gut beschildert. Besonders schön sei der Radweg, da dieser durch den Odenwald und teilweise am Neckar entlang führt, und so eine tolle Mischung aus Natur, Städten wie Mosbach und mit der KZ-Gedenkstätte in Neckarelz auch Geschichte zu bieten habe.

Bild: Pixabay

Sara Steidinger empfiehlt, die Tour in Mosbach zu starten, und über Heilbronn mit einem Umstieg anzureisen. Die Anfahrt ab Karlsruhe sei mit dem Nahverkehr möglich und dauere etwa zwei eindreiviertel Stunden. Daher sei es sinnvoll, ein fahrradfreundliches Hotel in Mosbach zu buchen, und die Tour an einem Wochenende zu fahren oder mit einem Feiertag zu kombinieren.

Der Drei-Täler-Radweg sei ein Rundweg, der sich gut an einem Tag fahren lasse, und sich besonders für Radfahrer, die eine sportliche Herausforderung und Abwechslung suchen, eigne.

Radtouren bei Karlsruhe: Tour de Murg (zirka 70 km)

Der Tour-de-Murg-Radweg ist eine Radtour entlang des Murgtals im Schwarzwald. Die Gesamtlänge beträgt knapp 70 Kilometer. Der Beginn liegt in Freudenstadt und das Ziel ist Rastatt, wo die Murg dann schließlich in den Rhein mündet. Die Anreise sei ab Karlsruhe besonders einfach und ohne Umstieg möglich. Charakteristisch gelte die Tour aufgrund des angenehmen Abstiegs von etwa 500 Höhenmetern und nur einem geringen Aufstieg als leicht. Daher sei sie auch gut als Radtour mit Kindern geeignet.

Die Murg in Rastatt | Bild: Pixabay

Wer möchte, könne die Tour natürlich auch als Herausforderung sehen und aufwärts von Rastatt nach Freudenstadt fahren. Landschaftlich könne man entlang der Murg vom tiefen Schwarzwald in Freudenstadt bis hin zur Rheinebene alles erleben. Charmante Orte wie Forbach oder Weisenbach im Schwarzwald laden dazu ein, einen Halt einzulegen, und die Schwarzwälder Küche oder den badischen Wein zu genießen.

Der Tour-de-Murg-Radweg sei ein tolles Erlebnis für Naturliebhaber und Familien, die den Schwarzwald etwas näher entdecken und dabei eine angenehme Radtour unternehmen möchten, erklärt Steidinger.

Radtouren bei Karlsruhe: Neckarradweg (zirka 370 km)

Der Neckarradweg gehört zu den bekanntesten Radwegen in Deutschland, wurde vom ADFC mit 4-Sternen ausgezeichnet und ist von den hier drei vorgestellten Radwegen mit Abstand der längste Radweg mit 370 Kilometern. Der Radweg verläuft von Villingen-Schwenningen bis nach Mannheim, führt häufig entlang des Neckars und bietet die Möglichkeit Kultur und Geschichte von Baden-Württemberg näher zu erkunden.

Auf der Strecke seien viele schöne Orte wie Bad Wimpfen, Tübingen oder Heidelberg, die sich gut als Startpunkt oder Zwischenstopp eignen würden. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten wie das Geburtshaus von Schiller in Marbach am Neckar, das Mercedes-Benz-Museum, Weingüter oder das Schloss Heidelberg würden die Radtour kulturell abrunden.

Ansicht von der Altstadt und Schloss in Heidelberg (Symbolbild) | Bild: Ronald Wittek/dpa/Archivbild

Die Anreise mit dem ÖPNV zum Start der Radtour am Neckarradweg sei, so die Radtour-Expertin, ebenfalls einfach und sogar ohne Umstieg mit dem Regional Express ab dem Karlsruher Hauptbahnhof nach Villingen-Schwenningen möglich.

Der Neckarradweg sei ein abwechslungsreicher Radweg für eine mehrtägige Radtour, um Baden-Württemberg besser kennenzulernen, von Landschaft, über Kultur bis hin zu Industrie.

