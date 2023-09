Viele Menschen haben vom 29. September bis 3. Oktober ein langes Wochenende. Bedeutet: Zwei Tage mehr Zeit, um in Karlsruhe eine oder mehrere Veranstaltungen zu besuchen.

Was es von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, in Karlsruhe zu erleben gibt, erfahrt ihr hier in der Übersicht. Wer danach immer noch nicht genug hat, darf sich kommenden am Montag auf weitere Veranstaltungs-Tipps für den 2. Oktober freuen!

Nicht das Richtige für euch dabei? Vielleicht werdet ihr in unserer Event-Übersicht für den Oktober fündig.

29. September bis 2. Oktober: Blankenloch Oktoberfest

Blankenlocher Oktoberfest (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Die Gaudi geht weiter! Denn nicht nur in Karlsruhe fließt am Wochenende der Gerstensaft, sondern auch in Blankenloch. Zum Schunkeln und Mitsingen haben die Veranstalter auch ein entsprechendes Musikprogramm auf die Beine gestellt. Tipp: Tagsüber ist an allen Tagen freier Eintritt. Abends, ab 18 Uhr, benötigt ihr Tickets.

Wann? Ab 12 Uhr

Ab 12 Uhr Wo? Festplatz Blankenloch

Festplatz Blankenloch Haltestelle: Mühlenweg

29. September: Frauenflohmarkt

Flohmarkt-Ware (Symbolbild) | Bild: pixabay.com © PurPura (CC0 Public Domain)

In Knielingen können die Ladys nach neuen Trendteilen stöbern - oder alte Schätze ihrer neuen Besitzerin vermitteln. Denn in der Sängerhalle findet ein Frauenflohmarkt statt. Bedeutet: Nicht nur das Shopping-Erlebnis wird hier großgeschrieben! Für Cocktails, Sekt und Häppchen wird ebenfalls gesorgt.

Wann? 19 bis 22 Uhr

19 bis 22 Uhr Wo? Sängerhalle Knielingen, Untere Straße 44

Sängerhalle Knielingen, Untere Straße 44 Anmeldung für einen eigenen Stand: orga@sv-knielingen.de - 15 Euro

Nichts für euch? Dann haben wir noch zwei extra Flohmarkt-Tipps.

Samstag und Sonntag, ab 14 Uhr, findet in der Kinemathek Karlsruhe ein Kino-Flohmarkt statt. Im Club Stadtmitte können Musikliebhaber, ab 11 Uhr, ihre Plattensammlung auf dem "Vinyl-Flohmarkt" vergrößern.

30. September: Yoga und Drinks im Hirschhof

Bild: urbanyogakarlsruhe und lisa___marisa@Instagram

Erst Sport, dann Sprit? Im Karlsruher Hirschhof lässt sich beides wunderbar miteinander kombinieren. Trainerin Lisa von Urban Yoga bringt dich erst zum schwitzen und anschließend zum Cocktail trinken ins Guts & Glorys. Wer dann noch Hunger hat, kann sich zum Pizza essen in einem der umliegenden Restaurants treffen. Yoga-Matte nicht vergessen!

Wann? Ab 16 Uhr

Ab 16 Uhr Wo? Hirschhof Karlsruhe

Hirschhof Karlsruhe Anmeldung erfolgt per Privatnachricht

Kosten: 20 Euro (Beinhaltet einen Cocktail und das Yoga-Training)

1. Oktober: Erntedank Brunch im Citypark

Zum Brunchen geht es diesmal nicht zu Mutti, sondern in den Citypark! | Bild: DAK/dpa/tmn

In der kleinen Senfkorn Ladenkirche findet am Sonntag ein Frühstücksbrunch statt. Für fair gehandelte Basics wie Kaffee, Tee, Brötchen und Aufstriche aus dem Weltladen ist gesorgt. Wer möchte, kann sich selbst noch andere Leckereien zum Essen mitnehmen.