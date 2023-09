Karlsruhe vor 41 Minuten

Das Karlsruher Modell: Keine Bäume für den neuen Europaplatz!

Wie es aussieht, wird der Europaplatz im Zuge seines "Glow-Ups" keine Bäume bekommen. Das erklärt die Stadt Karlsruhe auf Anfrage der ka-news.de-Redaktion. Sowohl in Sachen Belag als auch Begrünung werde sich am Beispiel "Marktplatz" orientiert, heißt es. Also: Stein, so weit das Auge reicht. Warum ist das so?