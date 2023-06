Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Stück für Stück schreitet die Baustelle in der Kaiserstraße voran. An welchen Stellen bereits der neue Boden liegt, ist auf einen Blick zu erkennen. Seit letzter Woche hat sich in Sachen "Pflaster" Einiges getan. Hier sind die Bilder vom 28. Juni.

Bild: Jeremy Gob