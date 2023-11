Karlsruhe vor 43 Minuten

5 Tipps für das Karlsruher Wochenende: Shopping, Party und ein Weihnachtsmarkt für Vierbeiner

Der November ist regnerisch und kalt. Trotzdem gibt es in Karlsruhe tolle Veranstaltungen am Wochenende. Was von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 19. November in der Fächerstadt los ist, erfahrt ihr in unseren wöchentlichen Event-Tipps.