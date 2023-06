Speziell für den Karlsruher Modegeschmack sei das Angebot beim "Vintagesale" nicht zugeschnitten, erklärt Vinokilo auf Anfrage. "Unser Angebot orientiert sich an den aktuellen Modetrends, sind jedoch nicht stadtspezifisch. Wir hoffen allerdings, dass wir an diesem Punkt einmal angelangen."

Stadtmitte: Für den gewissen "Flair"

Was in Karlsruhe ankommt und was nicht, wissen die Veranstalter genau. Seit ihrem ersten Besuch im Jahr 2019 wurden reichlich Erfahrungen gesammelt. "In Karlsruhe gibt es bereits seit Anbeginn von Vinokilo ein großes Publikum. Wir haben sehr tolles Feedback bekommen und deshalb wollen wir hier so oft wie möglich zu Besuch kommen."

Bild: Vinokilo

Bereits bei ihrem ersten Besuch knüpften die Veranstalter Kontakt zur Eventlocation "Stadtmitte" im Herzen Karlsruhes. "Unser Saison-Planungsteam hat sich nach geeigneten Standorten umgesehen - und dabei die Stadtmitte gefunden", so Vinokilo. Seitdem kehrt das Event beinah jede Saison an den Standort zurück. "Besonders die schöne Open-Air-Fläche hat unsere Aufmerksamkeit erregt. So wird unserem Event der gewisse Frühlings- und Sommerflair verliehen."

Bild: Vinokilo

Wann geht es los?

So sollen sich auch am 17. Juni wieder zahlreiche Gäste sowohl innen als auch außen nach Vintagemode umschauen. Los geht es um 12 Uhr - enden soll das Event um 20 Uhr. Neben Kleidungsstücken und Accessoires können die Besucher außerdem mit Musik, handgemachtem Vintage-Schmuck und einem Tattoo-Künstler rechnen.

Wie kann ich sparen?

Außerdem wird es eine "Give-back-Bar" (Rückgabe-Bar) geben. "Dabei handelt es sich um ein Spendenprogramm, um den Austausch von Vintagestücken in der Modeindustrie zu ermöglichen", erklärt Vinokilo. Hierbei können Besucher ihre alten Kleider mitbringen und bekommen im Gegenzug einen Rabatt bei ihrem Einkauf.

Je nach gespendetem Gewicht erhalten die Spendenden einen Gutschein. Hier eine Preis-Übersicht:

1000g Kleiderspende: 6,00 Euro

1250g Kleiderspende: 7,50 Euro

2500g Kleiderspende: 15,00 Euro

3099g Kleiderspende: 18,59 Euro

Welche Kleidung wird angenommen?

Damit sich die abgegebenen Stücke auch wiederverkaufen lassen, müssen einige Kriterien erfüllt sein: