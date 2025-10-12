Laura Maria Rypa verrät: So lief die Trennung von Pietro Lombardi ab – „eine dumme Situation“

Der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und die Influencerin Laura Maria Rypa waren seit 2020 über mehrere Jahre hinweg ein Paar. Zwar führten die beiden eher eine On-Off-Beziehung und machten wegen Streits auch negative Schlagzeilen, doch die Beziehung trug Früchte: Das Paar bekam zwei Söhne, ein drittes gemeinsames Kind war angedacht und sie wollten heiraten. Lombardi verewigte die Liebe sogar in einem Tattoo. Doch am 17. August gaben die beiden ganz unerwartet bekannt, nicht mehr zusammen zu sein - die siebte Trennung in fünf Jahren. Nun äußerte sich Laura Maria Rypa in einem Interview zu den Umständen der Trennung. Ob die beiden im Streit oder im Guten auseinandergegangen sind, und ob sie sich weiterhin gut verstehen, erfahren Sie hier.

Wie geht es Laura Maria Rypa nach der Trennung von Pietro Lombardi?

Einige Wochen nach der Trennung scheint es Laura Maria Rypa recht gut zu gehen. Der TV-Sender RTL traf die Influencerin zu einem Interview und schreibt, sie wirke gelöst, von Traurigkeit sei keine Spur zu erkennen. Rypa selbst sagte dem Sender: „Mir geht es wirklich sehr gut.“ Lombardi und sie hätten ein sehr gutes Verhältnis – auch aufgrund der Kinder. „Aber auch so verstehen wir uns unfassbar gut“, erklärte Rypa.

Kurz vor der Trennung bauten Lombardi und Rypa ein Luxus-Haus für sich und die gemeinsamen Kinder. Doch das Liebes-Aus kam kurz vor Fertigstellung des Eigenheimes, eine gemeinsame Zukunft der beiden in den vier Wänden war damit geplatzt. „Klar war es eine dumme Situation, weil wir kurz vor dem Umzug standen“, gestand Rypa. „Aber am Ende denkt man wirklich in erster Linie an die Kinder und schaut, was das Beste für einen ist.” Schlussendlich will Rypa allein mit den beiden Söhnen in das Haus einziehen. Pietro Lombardi wohnt - nachdem er eine Weile untergetaucht war - in einer bekannten WG, in der auch ein anderer Promi wohnt.

Übrigens: Pietro Lombardi hat drei Söhne. Eigentlich wünscht sich Pietro Lombardi nach eigener Aussage noch eine Tochter. Dennoch überraschte der Karlsruher nun mit der Ansage, dass er sich sterilisieren lassen wolle.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi: Im Guten oder im Streit getrennt?

Viele Fans von Lombardi und Rypa fragen sich seit der unerwarteten Trennungsnachricht, ob ein Streit dazu geführt hat oder es eine Trennung im Guten war. Hierzu verriet Rypa im RTL-Interview mehr: „Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen.“

Im Interview sprach Rypa über die Beweggründe des Paares, getrennte Wege zu gehen: „Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind.” Bislang äußerte sich das Ex-Paar nicht zu konkreten Gründen für die Trennung.

Nach Trennung von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi: Wie geht es den Kindern?

Weiter stellte Rypa laut RTL klar, dass es für sie wichtig sei, dass „die Kinder da nicht mit hereingezogen werden“ und, dass „sie für die Kinder stark sind“. Rypa und Lombardi wollen die Trennung für ihre gemeinsamen Söhne nicht zu hart gestalten. Und das scheint zu klappen: „Die Kinder sehen fast jeden Tag den Papa“, sagte Rypa. „Deshalb merken sie es, glaube ich, gerade noch nicht so extrem.”

Dass sich die beiden Ex-Partner häufig sehen, sei nicht zu vermeiden. „Wenn er die Kinder abholt, ist er auch mal da und wir tauschen uns aus.” Und auch über die Elternrolle hinaus scheinen sich Lombardi und Rypa weiterhin gut zu verstehen: „Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm“, sagte Rypa. „Ich unterstütze ihn bei seinen Shows und werde wahrscheinlich auch mit den Kindern da sein.” Ob der gegenseitige Support ausreicht, um Fans darauf hoffen zu lassen, dass der Sänger und die Influencerin wieder zusammenkommen? Immerhin schloss Rypa ein Liebes-Comeback der beiden in einem Interview direkt nach der Trennung nicht aus.

Übrigens: Beim ersten Live-Auftritt nach der Trennung sendete Pietro Lombardi eine rührende Botschaft an seine Söhne.