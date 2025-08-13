Verlockendes Angebot: Könnte ein Schlagerstar Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa trauen?

Für den Sänger Pietro Lombardi hat die Insel Mallorca aus mehreren Gründen eine besondere Bedeutung. Hier dreht er nicht nur Musikvideos, wie das zum Song „Cinderella“, tritt in Party-Locations wie dem Megapark auf und baut sich mit einem besonderen Song gerade eine Karriere als Ballermannstar auf: Auf der Baleareninsel lernte der Ex-DSDS-Gewinner und -Juror auch seine heutige Verlobte kennen.

2020 lud der Karlsruher Musiker über einen gemeinsamen Freund Laura Maria Rypa ein, nach Mallorca zu kommen. Die Influencerin sollte in einem Musikvideo mitspielen, wie das Paar in der ersten Folge ihres früheren Podcasts „Laura und Pietro – On Off“ erzählte, doch daraus wurde nichts. Stattdessen hat es aber privat gefunkt. Die Beziehung von Lombardi und Rypa machte in den vergangenen fünf Jahren immer wieder Schlagzeilen – nicht nur aus positiven Gründen.

Doch das Paar hat mittlerweile zwei Söhne und ist seit drei Jahren verlobt. Könnte auch die Hochzeit der beiden auf der Party-Insel mit der gemeinsamen Geschichte stattfinden? Das hat sich nun zumindest ein Kollege von Pietro Lombardi gefragt – und ihm und seiner Verlobten ein besonderes Angebot gemacht.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Hochzeit auf Mallorca?

Wie die Streaming-Plattform Joyn berichtet, waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Anfang August in Köln bei einer Veranstaltung zu Gast, bei der sie plötzlich und unerwartet im Mittelpunkt standen – zumindest für einen kurzen Moment. Es handelte sich um die Premierenfeier der Reality-Doku „Die Büffels“, die sich um das Leben des Schlagersängers Lorenz Büffel dreht. Rund 130 Gäste waren in Köln vor Ort und durften die erste Folge vorab sehen.

Der „Johnny Däpp“-Sänger verfolgt laut Joyn den Traum, sein eigenes Lokal auf Mallorca zu eröffnen. In dem Lokal soll es eine Kapelle geben, in der Lorenz Büffel höchstpersönlich Paare trauen möchte. Und hier kommen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ins Spiel.

Übrigens: Pietro Lombardi hat eine klare Haltung zu Alkohol und hat laut eigener Aussage „noch nie getrunken“.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Schlagersänger Lorenz Büffel will die beiden verheiraten

Als Büffel die Idee der Hochzeitskapelle bei der Premiere seiner neuen Show ansprach, stachen ihm laut Joyn direkt zwei seiner Promi-Gäste ins Auge. „Ich guck jetzt Laura und Pietro Lombardi an, weil ich denke, das könnte was werden“, zitiert die Mitteilung den Ballermannstar. Büffel soll zu den beiden gesagt haben: „Ich hoffe, dass ihr das erste Pärchen seid!“

Ob die beiden Verlobten tatsächlich planen, sich auf Mallorca das Ja-Wort zu geben, ist bislang nicht bekannt. Pietro Lombardi scheint zumindest von Lorenz Büffels Angebot etwas überrascht gewesen zu sein. „Ich hoffe doch nicht!“, soll er lachend auf das Angebot geantwortet haben. Wie das Musikportal Schlager.de berichtet, soll Lombardi „verlegen“ reagiert haben und gesagt haben: „Sehen wir mal ...“

Ob Lorenz Büffel mit Lombardi und Rypa als Premieren-Hochzeitspaar in seine mögliche Profession als Trauredner auf Mallorca starten kann, bleibt also wohl eher noch offen. Aber für das verliebte Paar gibt es ja sonst auch viele andere Orte, um zusammen den Bund fürs Leben einzugehen.

Übrigens: Pietro Lombardi äußerte bereits seine Pläne für die bevorstehende Hochzeit und sprach auch schon über das Thema Nachnamen. Bei der Rückkehr einer vor zehn Jahren beliebten Show will Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa mit Action, Spaß und Chaos punkten. Außerdem freut sie sich über besonderen Zuwachs in ihrer Familie.