Lombardi-Verlobte Laura Maria Rypa im Visier der Steuerfahnder: „Ich stehe auf dieser Liste“

Die Welt der Influencer wird derzeit ordentlich durcheinandergewirbelt – zumindest in Nordrhein-Westfalen. Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat eine „Influencer Task Force“ gegründet, wie es auf Nachfrage der Tagesschau bestätigte. Das Finanzamt von Nordrhein-Westfalen soll durch Influencer um rund 300 Millionen Euro betrogen worden sein. „Im Fokus unseres Influencer-Teams stehen ausdrücklich nicht junge Menschen, die ein paar Follower gesammelt und ein paar Cremes oder Kleider beworben haben“, wird Behördenleiterin Stephanie Thien im Bericht der Tagesschau zitiert. Es gehe vielmehr um professionelle Influencer, die eine hohe kriminelle Energie aufwenden würden, um ihre steuerlichen Pflichten zu umgehen.

Es geht also um Influencer mit hohen Followerzahlen, die der Steuerhinterziehung verdächtigt werden. Das LBF NRW hat keine Namen bekanntgegeben, doch offenbar gibt es eine Liste. Zumindest behauptet nun die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi, dass sie auf dieser Liste steht – und das kann sie nicht nachvollziehen.

Lombardis Verlobte Rypa offenbar auf Steuerfahnder-Liste

„Ratet mal, wen die prüfen wollen: mich“, erklärte Laura Maria Rypa ihren fast eine Million Followern bei Instagram. „Anscheinend stehe ich auf dieser Liste drauf“, führte sie aus und machte in ihrer Instagram-Story klar, dass sie sich auf die Ermittlungen des LBF NRW bezieht. Rypa wohnt mit dem gebürtigen Karlsruher Lombardi in Köln, nicht weit weg vom Sitz des LBF NRW in Düsseldorf.

Sorgen scheint sich Rypa allerdings nicht zu machen. „Das ist halb so schlimm. Ich glaube, ich bin der reinste Mensch, was das Steuernzahlen angeht. Ich habe nichts damit zu tun“, sagte sie in ihrer Story. Um das deutlicher zu machen, erklärte sie, dass sie rund um die Steuererklärung sehr genau sei. „Pietro lacht mich sogar immer aus, wenn ich Parkbelege einreiche“, verriet Rypa.

Die Influencerin für „Momlife, Beauty, Fashion, Lifestyle“, wie sie es in ihrem Instagram-Profil angibt, gab zu, dass sie kein Fan davon sei, wie hoch die Steuern hierzulande seien. Ihren Followern rät sie allerdings, das zu akzeptieren und die Steuererklärung sauber zu bearbeiten: „Am Ende sind wir in Deutschland. Deswegen rate ich jedem einzelnen von euch: Macht eure Steuern immer ordentlich, dann habt ihr auch keine Probleme.“

