Pietro Lombardi zieht in bekannte Männer-WG ein – bei diesem Promi wohnt er nach seiner Trennung

Mitte August war es plötzlich vorbei. Die Influencerin Laura Maria Rypa schrieb auf Instagram: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Sie und Pietro Lombardi gehen seither getrennte Wege, was für viele Fans überraschend war. Zuletzt hatte es bei der Taufe ihres jüngsten Sohnes, im Familienurlaub oder bei der Renovierung des gemeinsamen Hauses noch harmonisch ausgesehen. Wie es mit dem gemeinsamen Haus weitergeht, ist aktuell unklar. Sicher ist nur, dass weder Lombardi noch Rypa aktuell dort wohnen. Wo die beiden seit der Trennung unterkommen – und welcher Promi Lombardi im Moment Unterschlupf gewährt, erfahren Sie hier.

Pietro Lombardi: Wo haben er und Ex Laura Maria Rypa nach der Trennung gewohnt?

Zunächst schien Pietro Lombardi nach der Trennung von Laura Maria Rypa verschwunden zu sein: Laut Bild-Informationen habe Lombardi nach dem Trennungsstreit das Haus verlassen, sei nur noch einmal zurückgekommen, um einen Koffer zu packen und habe dann gegen 19.30 Uhr das Haus wieder verlassen. In den folgenden Tagen war nicht bekannt, wo Lombardi sich aufhielt. Es gab in dieser Zeit keine Fotos, keine Instagram-Updates und erst recht kein Statement zum Liebes-Aus mit Rypa. Nach einer Woche hatte er seinen ersten Auftritt nach der Trennung in Sachsen. Laut Bild kam Lombardi bisher bei einem Freund und seiner Familie unter, doch jetzt ist er bei einem anderen Promi. Rypa scheint sich mit den Kindern im privaten Umfeld aufzuhalten.

Pietro Lombardi nach der Trennung: Bei welchem Promi wohnt er?

Laut neuen Informationen der Bild-Zeitung wohnt Pietro offenbar gerade bei einem Kollegen aus der Medien-Branche: und zwar bei Moderator Oliver Pocher. Gegenüber Bild bestätigte Lombardi das mit den Worten: „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen.“ Zu der Wohnsituation sagte Lombardi auch etwas: „Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang.“

