Wie kam es eigentlich dazu, dass wir dich auf Das Fest 2023 auf der Bühne sehen werden?

Das liegt an Max Giesinger. Wir kennen uns seit 2012 und er hat schon, als wir uns kennengelernt haben, gemeint: Ey, du musst mal nach Karlsruhe. Da gibt es einfach ein so geiles Festival! Es war damals schon Max' Traum, irgendwann mal dort zu spielen - jetzt hat er es ja schon zweimal gemacht.

Max Giesinger geht wieder auf Tour. | Bild: Christian Charisius/dpa

Als ich dann die Bilder und Videos von Das Fest und seinen Auftritten gesehen habe, wurde es zu meinem Traum. Ich dachte mir: Irgendwann muss ich da spielen - und dieser Traum geht jetzt zum Glück in Erfüllung.

Was bedeutet dir dein Auftritt bei Das Fest 2023?

So ein Festival wie Das Fest ist in Deutschland vermutlich einmalig. Wenn man sieht, wie die Menschenmassen diesen Berg hoch gestaffelt stehen. Das ist natürlich ein Ausblick, der einfach unfassbar ist - und so etwas erträumst du dir als Musiker. Irgendwann will man mal auf solchen Bühnen stehen zu können.

Außerdem hat mir Max viel vom Fest erzählt und seine persönlichen Erlebnisse mit mir geteilt. Er hat mir das schon sehr schmackhaft gemacht. Wir haben ja vier bis fünf Jahre zusammengewohnt und ich wusste nicht, ob es irgendwann klappt. Damals stand es noch in den Sternen geschrieben, aber jetzt hat es geklappt - und ich freu mich sehr darüber.

Hat dir Max ein paar Überlebens-Tipps für das Festival ans Herz gelegt?

Er hat mir in den über zehn Jahren, die wir uns mittlerweile kennen, Einiges mit auf den Weg gegeben. Max ist ja ein geborener Entertainer und ich war immer eher der Schüchterne. Da hat er mir ungewollt schon vieles gelehrt, was so einen Showman eben ausmacht.

Popsänger Max Giesinger (l) und Michael Schulte kennen sich schon länger (Archivbild). | Bild: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Ich hätte mir das früher nie ausmalen können, dass ich mal auf so einer Bühne stehe und mich vor so vielen Leuten traue zu singen. Aber dieses Selbstbewusstsein habe ich zum Glück inzwischen - und Hunderte, wenn nicht Tausende Konzerte gespielt. Dafür konnte ich mir vom Max so ein bisschen was abschauen. Er ist einfach ein verrückter Clown und quasi schon seit seiner Geburt ein Showman.

Können wir Max vielleicht als Überraschungsgast erwarten?

Ich muss mal mit Max sprechen und mal schauen, was er so für aktuelle Tourdates im Sommer hat. Ich kann mir vorstellen - wenn er in der Nähe ist und Zeit hat - dass er dann gerne mit aufspringt, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht darauf angesprochen. Ich schaue mal.

Was können die Gäste von deinem Auftritt im Sommer erwarten?

Ich glaube wirklich, dass viele nach dem Eurovision Song Contest (ESC) erst mal überrascht waren, dass ich jetzt nicht eine Ballade nach der anderen bringe. Viele dachten, ich bin vielleicht der Balladensänger. Dann hat man, glaube ich, im Radio gehört, dass durchaus Songs dabei sind, die auch gut nach vorne gehen.

Bild: Jeremy Gob

Wenn man auf ein Konzert von mir kommt, dann merkt man, dass es rockiger ist, als man vielleicht denkt - eine echte Show eben. Man kann gut tanzen, ein paar Balladen sind natürlich auch dabei, aber es ist eine schöne Mischung - und auch für Das Fest total passend.

Rea Garvey gehört wie du zum diesjährigen Line-Up. Was ist eure gemeinsame Geschichte?

Rea ist für mich natürlich ein sehr wichtiger Mensch. Einmal im Privaten, weil wir mittlerweile gute Freunde geworden sind, aber auch was die Musik angeht. Dabei hat er mir sehr geholfen und nach "The Voice" auch ein bisschen als Mentor dafür gesorgt, dass ich die richtigen Wege gehe.

Finalkandidat und Youtube-Klick-Millionär Michael Schulte legte einen gelungenen Auftritt mit seinem Coach Rea Garvey hin - und wurde Dritter. | Bild: Jörg Carstensen (dpa)

Ich wusste es gar nicht, dass er auch auf Das Fest spielen wird. Das habe ich erst über die Ansage eben erfahren, als ich noch im Backstage-Bereich saß. Er wird am Donnerstag auf der Bühne stehen. Das ist zwar nicht der gleiche Tag wie bei mir, aber ich freue mich natürlich sehr. Ich habe ihm auch direkt eine SMS geschrieben - und er hat sich tierisch gefreut. Ein schöner Wink des Schicksals.

Wie hast du die restliche Zeit in der "geheimen Box" aka. Backstage-Bereich verbracht?

Och, wir haben ein Schlückchen Wein getrunken und gespannt der Ansage gelauscht, um herauszufinden, wer noch so auf Das Fest spielen wird. Da kamen dann eben auch Rea und Casper - auch jemand, den ich mir am liebsten anschauen würde.

Hauptacts Das Fest 2023: Rea Garvey wird am Donnerstag, 20. Juli, auf dem Festival spielen. | Bild: KME

Allerdings weiß ich nicht, ob wir es noch schaffen. Er spielt ja leider am Freitag, zwei Tage vor uns. Ich selbst habe ihn schon live gesehen: guter Typ, tolles Line-Up. Ich würde am liebsten jeden Tag auf dem Festival vorbeischauen und ein bisschen lauschen!

Dein neues Album kommt am 29. September. Werden wir auf Das Fest schon neue Songs hören?

Genau! das Album kommt Ende September und viele Songs kennt man auch schon. Titel wie "Stay" und "With You" - auch die Giesinger-Nummer "More to This Life" - werden drauf sein. Auch die neue Single, die jetzt am 24. März rauskommt. Da kommt immer neues Zeugs raus und ich freue mich, dass Album endlich raushauen zu können.

Michael Schulte bei Das Fest "Kick-Off" | Bild: Jeremy Gob

Und viele von den Songs wird es auch auf Das Fest zu hören geben - aber dann immer ein bisschen anders, als man sie vielleicht aus dem Radio kennt. Ich habe eine geniale Band, das muss man einfach sagen. Ich freue mich sehr, dass gute Jungs am Start habe, die einfach wissen, wie man richtig abreißt.

Die neue Single wird ein bisschen "dance-mäßiger". Schon allein durch die Kollaboration mit Rehab. An der Nummer hat Max lustigerweise auch mitgeschrieben. Die Single kommt bereits demnächst raus - und passt ganz gut in den Sommer. Die werden wir definitiv hier auf Das Fest spielen - damit die Leute schön Hüpfen und Tanzen können.