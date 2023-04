Karlsruhe vor 36 Minuten

Durststrecke in Nürnberg: Kann der KSC nach 16 Jahren wieder beim Club gewinnen?

Der Karlsruher SC gastiert am Osterwochenende beim 1. FC Nürnberg. Die Franken empfangen die Badener nach einer knappen Pokalniederlage gegen den VfB Stuttgart und einer verkorksten Saison. Dieter Hecking ist schon der dritte Trainer der Cluberer in dieser Spielzeit. Robert Klauss musste nach dem 3:0 im Wildpark in der Hinrunde gehen. In Nürnberg war der KSC hingegen in der Vergangenheit eher weniger erfolgreich.