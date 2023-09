Fanmarsch, tolles Wetter und Derby! Für die Fans des Karlsruher SC war das Heimspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern ein wichtiger Tag, nur das Ergebnis war nicht ganz perfekt. 1:1 hieß es noch 90 Minuten im BBBank Wildpark. Lange muss man auf das nächste Highlight in der neuen Arena nicht lange.

Schalke 04 kommt am 22. Oktober nach Karlsruhe

Am zehnten Spieltag gastiert Absteiger FC Schalke 04 bei den Badenern. Es ist zwar kein stimmungsvolles Derby wie gegen den Rivalen von der anderen Rheinseite, dennoch bringen die Schalker einen gewissen Glanz mit, auch wenn es sportlich aktuell überhaupt nicht rund läuft: Der Revierklub steht aktuell auf dem Relegationsrang.

KSC - Schalke (Archivbild) | Bild: Mia

Somit hat die Partie sportlich eine wichtige Bedeutung. Denn nach der Niederlage gegen Greuther Fürth geht beim KSC der Blick erstmal eher nach unten.

Karlsruhe Tickets für das Heimspiel KSC vs. Schalke 04: Alle Infos im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Und: Die Fans von Hertha BSC - die mit den KSC-Fans eine lange und tiefe Freundschaft pflegen - sind ein erbitterter Rivale der Schalker. Also auch auf dieser Ebene ist es für die Fans um eine Ecke eine wichtige Partie.

23. Spieltag: Rückspiel in Kaiserslautern

Wie tief diese Freundschaft zwischen der alten Dame und dem KSC geht, können beide Fanlager dann am 13. Spieltag unter Beweis stellen. Dann nämlich gastiert der KSC in der Hauptstadt. An welchem Tag das Spiel genau stattfindet, steht aktuell aber noch nicht fest. Danach dauert es ein wenig bis wieder eine besondere Partie ansteht.

Kaiserslauterns Terrence Boyd (2.v.r.) schiesst an KSC-Torwart Marius Gersbeck (r) und Christoph Kobald vorbei das Tor zum 1:0. (Archiv) | Bild: Uwe Anspach/dpa

Am 19. Spieltag ist die Eichner-Elf dann beim Hamburger SV zu Gast und am 23. Spieltag kommt es zum bestimmt jetzt schon heiß erwarteten Rückspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Der KSC reist auf den Betzenberg und möchte dann sicher nicht mit leeren Händen zurückkehren. In der vergangenen Saison siegten die Pfälzer auf heimischen Rasen 2:0.

Fanfest mit der Hertha

Im Saisonendspurt wird im Wildpark dann ein großes Fan-Fest gefeiert: Hertha BSC kommt nach Karlsruhe! Aufgrund der Fan-Freundschaft auf jeden Fall ein Highlight für alle Beteiligten, ein stimmungsvoller Wildpark ist an diesem Tag garantiert.

Karlsruhe Mit neuer Struktur in die Bundesliga? Wie der KSC die "Wahrscheinlichkeit für Erfolg" erhöhen will Das könnte Sie auch interessieren

Die letzte Partie der Hertha in Karlsruhe liegt schon etwas länger zurück. Am 13. Februar 2011 gewannen die Berliner 2:6 im Wildparkstadion. Am Ende der Saison ging es für sie wieder in die Bundesliga nach oben. Der KSC landete auf Platz 15.