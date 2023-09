Am Sonntag, 22. Oktober, geht es für den KSC gegen die Köngigsblauen aus dem Ruhrgebiet. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Wer nicht selbst vor Ort sein kann oder will, kann das Spiel auch in einer der vielen Kneipen und Bars verfolgen, in denen die Begegnung live übertragen wird. Alle anderen finden hier Informationen über die Modalitäten des Vorverkaufs:

Tickets für das Heimspiel KSC vs. Schalke 04: Mitgliedervorverkauf

Ab Montag, 25. September um 11 Uhr können die Mitglieder des KSC ausschließlich im Online-Ticketshop unter ksc.de/tickets Tickets erwerben. Pro KSC-ID/Mitgliedsnummer ist der Kauf von bis zu vier Karten möglich.

Der KSC weißt auf seiner Webseite daraufhin, dass Mitglieder das Spiel erst nach ihrem Login im Ticketshop sehen. "Bitte registrieren Sie sich nicht neu! Verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die mit Ihrer Mitgliedsnummer verknüpft ist."

Ab Dienstag, 26. September, 11 Uhr sind Tickets zudem gegen Vorlage des Mitgliedsausweis auch im Fanshop am Rondellplatz und in der Fanwelt im BBBank Wildpark erhältlich.

Tickets für das Heimspiel KSC vs. Schalke 04: Welche Optionen haben Dauerkarteninhaber?

Mitglieder sowie Inhaber von Dauerkarten für die Spielzeit 2023/24 können ab Donnerstag, 28. September, 11 Uhr, zuschlagen. Auch hier läuft die Bestellung über den Online-Ticketshop des Karlsruher SC. Pro KSC-ID ist, unabhängig von der Anzahl der Dauerkarten, der Kauf von bis zu vier Tickets möglich.

Auch hier weißt der KSC daraufhin: Dauerkarten-Inhaber sehen das Spiel im Online-Ticketshop erst nach ihrem Login. Bitte registrieren Sie sich nicht neu! Verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die mit ihrer Dauerkarte verknüpft ist. Sollten Sie sich nicht anmelden können, oder das Spiel nicht sehen, ist keine oder nicht die korrekte E-Mail-Adresse hinterlegt. In diesem Fall soll man sich beim KSC unter der E-Mail service@ksc.de melden.

Tickets für das Heimspiel KSC vs. Schalke: Der freie Vorverkauf beginnt Anfang Oktober

Ab Montag, 9. Oktober beginnt dann auch der freie Vorverkauf im Onlineshop, in der Fanwelt und im Fanshop am Rondellplatz.

Tickets für das Heimspiel KSC vs. Schalke: Topspiel-Zuschlag

Weiter teilt der KSC auf seiner Webseite mit, dass beim Heimspiel gegen den FC-Schalke 04 ein Preisaufschlag auf Tageskarten von 20 Prozent (Stehplatz) beziehungsweise 30 Prozent (Sitzplatz) gilt.