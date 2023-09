Karlsruhe vor 2 Stunden

Rückkehr des KSC-Symbols: Wo bleibt der Nackte Mann?

Das Stadion ist (fast) fertig, die Eröffnung gefeiert und die Übergabe in vollem Gang. Bleibt nur noch eines zu klären: Was ist los mit dem Nackten Mann? An ihren alten Stammplatz wird die Kult-Statue nicht zurückkehren und der Übergabetermin scheint zu wanken. Wie ist es also um die Rückkehr der Figur bestellt?