KSC verstärkt Offensive: Leihe von Bremen-Talent Leon Opitz steht bevor!

KSC / Karlsruher SC

KSC-Leihe von Leon Opitz steht bevor

Der KSC möchte sich kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal in der Offensive verstärken. Die Leihe von Bremen-Talent Leon Opitz soll kurz bevorstehen.
Von Yannick Antritter
    Sportgeschäftsführer Mario Eggimann steht kurz vor dem nächsten Deal.
    Sportgeschäftsführer Mario Eggimann steht kurz vor dem nächsten Deal. Foto: Michaela Anderer

    Das Ende des Transferfensters steht kurz bevor, und der Karlsruher SC soll unmittelbar vor der Leihe von Bremens offensiven Mittelfeldspieler Leon Opitz stehen.

    Leihe kurz vor dem Abschluss

    Der Karlsruher SC ist gut in die neue 2. Bundesliga-Saison gestartet. Dennoch lässt nach dem 0:0 gegen Düsseldorf die Offensive noch ein wenig zu wünschen übrig. Besonders nach dem Ausfall von Sturm-Talent Louey Ben Farhat, sieht der Verein noch Bedarf.

    Clemens Fritz hatte das KSC-Interesse an Leon Opitz bereits bestätigt.
    Clemens Fritz hatte das KSC-Interesse an Leon Opitz bereits bestätigt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

    Dass der KSC Interesse an Leon Opitz hat, ist schon länger bekannt. Auch Bremen-Boss Clemens Fritz hatte dieses Interesse bereits bestätigt. Laut „Kicker“-Informationen soll ein Leihgeschäft unmittelbar bevorstehen. Beide Partien hätten sich geeinigt, der Medizincheck solle am Montag stattfinden, heißt es in einer Mitteilung.

    Die Verletzung von Louey Ben Farhat sorgt beim KSC für Personalnot.
    Die Verletzung von Louey Ben Farhat sorgt beim KSC für Personalnot. Foto: Michaela Anderer

    Weitere Details zu dem Transfer – zum Beispiel, ob sich der KSC eine Kaufoption sichern kann – sind noch nicht bekannt.

