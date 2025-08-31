KSC-Leihe von Leon Opitz steht bevor

Das Ende des Transferfensters steht kurz bevor, und der Karlsruher SC soll unmittelbar vor der Leihe von Bremens offensiven Mittelfeldspieler Leon Opitz stehen.
Leihe kurz vor dem Abschluss
Der Karlsruher SC ist gut in die neue 2. Bundesliga-Saison gestartet. Dennoch lässt nach dem 0:0 gegen Düsseldorf die Offensive noch ein wenig zu wünschen übrig. Besonders nach dem Ausfall von Sturm-Talent Louey Ben Farhat, sieht der Verein noch Bedarf.
Dass der KSC Interesse an Leon Opitz hat, ist schon länger bekannt. Auch Bremen-Boss Clemens Fritz hatte dieses Interesse bereits bestätigt. Laut „Kicker“-Informationen soll ein Leihgeschäft unmittelbar bevorstehen. Beide Partien hätten sich geeinigt, der Medizincheck solle am Montag stattfinden, heißt es in einer Mitteilung.
Weitere Details zu dem Transfer – zum Beispiel, ob sich der KSC eine Kaufoption sichern kann – sind noch nicht bekannt.
