Mittelfußbruch: Ben Farhat fehlt Karlsruher SC lange

Louey Ben Farhat wird dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC lange fehlen. Der 19-jährige Stürmer zog sich beim 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig einen Mittelfußbruch zu, wie die Badener mitteilten. In dieser Saison kam Ben Farhat bislang auf zwei Scorerpunkte.

Im Duell mit den Niedersachsen war er bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden. Für ihn kam Fabian Schleusener, der den zweiten Treffer des KSC nach knapp einer Stunde erzielte.