Leihe mit Kaufoption: KSC holt sich Leon Opitz aus Bremen

Das Ende des Transferfensters steht kurz bevor, und der Karlsruher SC hat sich noch einmal in der Offensive verstärkt. Aus Bremen kommt der 20-jährige Leon Opitz per Leihe in den Wildpark.

Aktualisierung, 31. August, 16.40 Uhr: Leihe offiziell

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Leon Opitz wechselt per Leihe mit Kaufoption von Bremen nach Karlsruhe. Der 20-Jährige ist offensiv flexibel einsetzbar und ein Versprechen für die Zukunft. Viel Profi-Erfahrung hat der junge Spieler nicht vorzuweisen. Bisher hat er erst 16 Minuten Bundesliga-Fußball gesehen. In der Regionalliga Nord konnte er seine Qualitäten allerdings schon unter Beweis stellen. Dort schoss er in 26 Spielen 16 Tore und legte 12 weitere auf.

„Leon ist ein Spieler mit einem spannenden Profil und variabel in verschiedenen Systemen einsetzbar. Er bringt Tempo, Kreativität und Torgefahr mit. Die Leihe mit Kaufoption gibt uns die Möglichkeit, ihn bestmöglich in unser Team zu integrieren und gleichzeitig eine langfristige Perspektive zu eröffnen“, wird Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport des KSC, in einer Pressemitteilung zitiert.

Sportgeschäftsführer Mario Eggimann freut sich über den Neuzugang. Foto: Michaela Anderer

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der KSC entgegenbringt. Nach meinen Erfahrungen bei Werder möchte ich hier den nächsten Schritt machen, Spielpraxis sammeln und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Ich habe richtig Lust auf die Herausforderung und freue mich auf die Fans im BBBank Wildpark“, sagt Leon Opitz selbst über seine neue Aufgabe.

Leihe kurz vor dem Abschluss

Der Karlsruher SC ist gut in die neue 2. Bundesliga-Saison gestartet. Dennoch lässt nach dem 0:0 gegen Düsseldorf die Offensive noch ein wenig zu wünschen übrig. Besonders nach dem Ausfall von Sturm-Talent Louey Ben Farhat, sieht der Verein noch Bedarf.

Clemens Fritz hatte das KSC-Interesse an Leon Opitz bereits bestätigt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Dass der KSC Interesse an Leon Opitz hat, ist schon länger bekannt. Auch Bremen-Boss Clemens Fritz hatte dieses Interesse bereits bestätigt. Laut „Kicker“-Informationen soll ein Leihgeschäft unmittelbar bevorstehen. Beide Partien hätten sich geeinigt, der Medizincheck solle am Montag stattfinden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Verletzung von Louey Ben Farhat sorgt beim KSC für Personalnot. Foto: Michaela Anderer

Weitere Details zu dem Transfer – zum Beispiel, ob sich der KSC eine Kaufoption sichern kann – sind noch nicht bekannt.