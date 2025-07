KSC trennt sich von Topverdienern – aber spart bei Neuzugängen?

Jetzt ist auch Robin Heußer weg, unterschrieb in Braunschweig. Der Mittefeldrenner verdiente beim KSC über 300.000 Euro jährlich. Diese Gehaltszahlung entfällt nun. Aber: Der kleine, ja schon vor dem Heußer-Abgang zu kleine Kader, schrumpft so noch weiter.

KSC-Kader: Konkurrenzkampf fehlt.

Konkurrenzkampf im KSC-Kader? Den gibt es fast nicht. Bis auf zwei, drei Positionen sind die Startelfplätze schon jetzt vergeben.

Der Kader ist auf Kante genäht. Allein im Angriff fehlen kommende Spielrunde Andrin Hunziker, Bambasé Conté, Luca Pfeiffer, Mikkel Kaufmann. Spieler, die immer wieder zum Zug kamen, die zum Erfolg beitrugen.

Luca Pfeiffer Mikkel Kaufmann und Fabian Schleusener (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Ersatz auf diesem Niveau? Da gibt es bisher - mit Ausnahme vom 21-jährigen Roko Simic - keinen im Wildpark. Die Konsequenz könnte sein: Auf Dauer ist ein Qualitätsverlust erwartbar, ja schwer abwendbar.

Finanzprobleme beim KSC?

Als Grund für diese unangenehme Situation, dass man Lücken nur bedingt füllen kann, werden oft finanzielle Probleme genannt. Klar ist, die ausbleibenden Zahlungen des Hauptsponsors haben ein riesiges Finanzloch hervorgerufen. Die KSC-Kasse ist klamm.

Gegenargument vieler, die das Transferverhalten der Blau-Weißen nicht durchweg positiv beurteilen: Allein durch den Abgang des Quartetts Hunziker, Conté, Pfeiffer und Kaufmann wurde der KSC-Etat monatlich um fast 100.000 Euro entlastet. Da müsste doch Kohle für einen Klassemann da sein!

Louey Ben Farhat Foto: Michaela Anderer

Doch das ist nur bedingt korrekt. Denn: Die KSC-Bosse haben es geschafft, die Kontrakte der Toptalente Louey Ben Farhat und Raphael Pinto Pedrosa langfristig zu verlängern. Dass dabei deren Gehälter wesentlich erhöht wurden, war nötig und richtig. Man könnte auch sagen: Der Fluch der guten Tat des NLZ!

Auch der Vertrag von Leitwolf Marvin Wanitzek wurde vorzeitig verlängert. Ein völlig richtiges Signal in Sachen Kontinuität und Qualität. Es erklärt sich von selbst, dass das Salär des umworbenen Mittelfeldmannes mit tollem Torriecher angepasst wurde.

KSC-Gehälter erhöht

Auch die monatliche Überweisung an Innenverteidiger Christoph Kobald, der eine Topsaison auf konstant hohem Niveau ablieferte, wurde moderat - und für Kobald absolut verdient - angepasst. Zudem wurden die Gehälter von Spielern aus Reihe zwei, gar Reihe drei, aufgrund einer Klausel, enorm erhöht.

Christoph Kobald Foto: Michaela Anderer

Ob das klug und vorausschauend war? Heißt: summa summarum dürften sich diese neuen Ausgaben in der Höhe im Bereich der Gehaltseinsparungen bei den Abgängen bewegen.

Und wie ist es bei Heußer? Klingelt es da in der klammen KSC-Kasse? Nein. In Heußers Vertrag war fixiert, dass er an einer möglichen Ablösesumme partizipiert. Das heißt: Etliche Prozent einer Ablösesumme landen auf dem Heußer Konto – nicht auf dem des KSC.

Robin Heußer Foto: Michaela Anderer

Dann: Der Ex-Wiesbadener hatte beim KSC noch fast zwei Jahre Vertrag, der sicherte ihm einiges über eine halbe Million Euro an Grundgehalt zu.

Karlsruhe braucht Neuzugänge!

Dass diesbezüglich eine Abfindungsforderung des Spielers im Raum stand, ist nachvollziehbar. Die Lösung war wohl: Kaum Ablöse von Braunschweig, kaum Abfindung an Heußer – Braunschweig übernimmt Gehalt und ein Handgeld für Heußer.

Die Karlsruher werden an diesem Abgang nur in der Zukunft verdienen, dadurch, dass die Gehaltszahlung entfällt.Aber: Neuzugänge brauchen die Karlsruher jetzt.