Eichners Baustellen: Was der KSC bis zum Saisonstart noch braucht

Das ist ganz bescheiden. Ich sehe rundherum nur Baustellen. Der Transfer von Heusser wieder eine Nullnummer in Sachen Transfererlöse. Wenn Braunschweig die Stärken von Heusser erkennt, so müssen Sie dafür einfach eine Ablöse bezahlen. Was soll hier die Diskussion um "eingesparte Gehälter"? Selbst unser GF sollte dies doch besser einzuschätzen wissen. Bei Verstärkungen fehlt es hinten und vorne. Wir brauchen noch mindestens einen schnellen Aussenstürmer, ein bis zwei defensive MF Spieler so wie ganz offensichtlich Verstärkung in der zentralen Abwehrposition. ME, noch ist eine Woche Zeit bis zum Saisonbeginn...