KSC bestätigt den Abgang von Robin Heußer

Zunächst heißt es, die Spatzen pfiffen es von Dächern, nur so am Rande. Zum Thema, wie schon geschrieben hatte für mich Heusser irgendwie nie richtig das Vertrauen von Eichner. Und da ist auch das Manko von Eichner, mal etwas neues auszuprobieren, auch mit Heusser. Das ist auch der Grund, dass ich der kommende Saison mit Sorge entgegenblicke. Nur mit Jungend forscht wird und kann es nicht gehen. Dühring. Scholl, Rupp, Wäschenbach sind Wundertüten aus 3. und 4.Liga. Einzig Bernat scheint für mich wirklich ein Upgrade zu sein was ich so gesehen habe. Nun ist der Kader noch mal um ein Spieler kleiner geworden. Mir fehlt momentan die Fantasie, wo Eggimann die nötigen Verstärkungen herbekommen will. Heuser ohne Ablöse, Hauptaugenmerk auf Konsolidierung. Es könnte eng werden, nicht um den Aufstieg, sondern den Abstieg,