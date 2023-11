Der KSC hat sich in der Saison 1992/93 erstmals in der Geschichte des Fußballvereins für den UEFA-Pokal qualifiziert. Am 2. November stehen die Blau-Weißen bereits in der 2. Runde dem FC Valencia im Wildparkstadion gegenüber.

Alle Details zum Spiel und wie schlussendlich der KSC als Sieger hervorging, gibt es im angefügten Artikel zum Nachlesen.

KSC gegen Valencia: Ein Spiel zum immer wieder schauen....

Das Wunder vom Wildpark ist für Fans seit Jahrzehnten eines DER Ereignisse beim KSC, über das noch gerne gesprochen wird. Tatsächlich können sich eingefleischte Fans, die gar nicht genüg von dem Tofestival bekommen können, das ganze Spiel immer wieder Revue erleben. Denn das Match gibt es frei verfügbar im Internet!

"Euro-Eddy" wird zur Legende

Doch zu einem guten Spiel gehören natürlich auch gute Spieler. Vorne stets mit dabei: Edgar Schmidt, der im Alleingang vier Tore in das Gegner-Netz ballerte. Eine Legende war geboren.

Die Helden beim "Wunder vom Wildpark"

Unvergessen bleibt auch der Kommentar von Reporter Dahlmann zum sechsten Tor: "Edgar Schmitt! Das ist nicht möglich, es ist unfassbar, unglaublich, ich raff’s nicht, ich werd' … ich werd' wahnsinnig hier! Sechs zu Null. Liebe Freunde, ach, was … ist das herrlich. Wie schön kann Fußball sein, wie schön kann Europapokal sein. Lieber KSC, wir danken euch." Doch nicht nur Edgar Schmidt stieg an diesem Tag zum Helden auf. Wer sonst noch an jenem Tag den Kultstatus erlang, gibt es in unserem Artikel zum Nachlesen.

Valencia rechnet mit altem Stadion ab

Fun Fact: Jahre nach dem "Wunder vom Wildpark" wurde der Bau eines neuen Stadions beschlossen. Diese Info ging natürlich nicht spurlos an Valencia vorbei! In einem eigenen Artikel verabschiedeten sich die Spanier vom "Stadion des Grauens."