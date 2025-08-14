Zahl der Auto-Diebstähle gestiegen: Das sind die 10 am häufigsten geklauten Marken und Modelle

Wer ein Auto kaufen will, muss sich zwischen einer Vielzahl von Herstellern und Modellen entscheiden und dabei gewisse Vorteile und Risiken abwägen. Manche Automodelle sind anfälliger für Pannen als andere, bestimmte Marken sind wiederum mit höherer Wahrscheinlichkeit in Unfälle verwickelt. Einige Exemplare können aber auch Autodiebe anlocken. Wie Daten des Bundeskriminalamts und Berechnungen von Versicherungsanbietern zeigen, werden in Deutschland immer mehr Pkws gestohlen. Doch bei welchen Automodellen und Herstellermarken schlagen die Kriminellen mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit zu?

Immer mehr Autos in Deutschland entwendet: Diebstahl-Statistiken zeigen Anstieg von Delikten

Laut dem vom Bundeskriminalamt herausgegebenen Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2023 steigt die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland an. Im Jahr 2023 wurden 15.924 Pkw entwendet – das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Aktuellere Zahlen des Bundeskriminalamts liegen derzeit speziell zu Autodiebstählen noch nicht vor. Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 erfasst lediglich den Diebstahl an beziehungsweise aus Kraftfahrzeugen, der sich mit 256.512 gemeldeten Fällen auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahr bewegt.

Auch der Gesamtverband der Versicherer (GDV) hat auf Grundlage der gemeldeten Versicherungsfälle eine eigene Erhebung der Autodiebstähle für das Jahr 2023 durchgeführt. Dieser zufolge wurden insgesamt 14.585 kaskoversicherte Pkw entwendet. Im Vergleich zu 2022 bedeutet das einen Anstieg von 20 Prozent. Der wirtschaftliche Schaden, der durch die Diebstähle verursacht wurde, beläuft sich für 2023 deutschlandweit auf mehr als 310 Millionen Euro. Da die Diebe inzwischen vermehrt höherpreisige Automodelle im Fokus haben, nehmen auch die Schadenssummen dementsprechend zu.

Welche 10 Automarken wurden 2023 am häufigsten geklaut?

Der GDV hat für das Jahr 2023 eine Rangliste der bei Dieben besonders beliebten Automarken aufgestellt. Die relative Anzahl der Diebstähle je 10.000 kaskoversicherter Pkw gibt Aufschluss darüber, bei welchen Marken ein Autodiebstahl statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist:

Platz Automarke Anzahl der Diebstähle je 10.000 kaskoversicherter Pkw 1 Land Rover 17 2 Chrysler 16 3 Ford/USA 14 4 Toyota (inklusive Lexus) 13 5 Porsche 12 6 Mazda Motor Corporation 9 7 Kia Motor 9 8 Mitsubishi 9 9 PSA Automobiles 8 10 Hyundai 6

Dem Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2023 zufolge, geraten insbesondere ausländische Fahrzeughersteller zunehmend in den Fokus der Diebe. Bei den deutschen Automarken VW, Audi und Mercedes konnte hingegen ein Rückgang der Diebstahlhäufigkeit festgestellt werden.

Welche 10 Automodelle wurden 2023 am häufigsten geklaut?

Im Hinblick auf die am häufigsten entwendeten Pkw-Modelle ergibt sich nach den Angaben des GDV für 2023 folgendes Diebstahlquoten-Ranking:

Platz Hersteller Modellreihe Anzahl der Diebstähle je 10.000 kaskoversicherter Pkw 1 Toyota LandCruiser 4. Generation 160 2 Toyota Lexus NX 1. Generation 157 3 Toyota Lexus UX 1. Generation 136 4 Land Rover Range Rover Sport 2. Generation 121 5 Kia Stinger 1. Generation 110 6 Toyota RAV4 5. Generation 91 7 Hyundai Santa Fe 4. Generation 90 8 Chrysler Grand Cherokee 4. Generation 87 9 Land Rover Range Rover 3. Generation 68 10 Toyota Prius+ 1. Generation 66

Wie der GDV erläutert, zeichnet sich in den vergangenen Jahren ein Trend bei den entwendeten Automodellen ab: Demnach werden inzwischen vermehrt SUVs der Oberklasse und oberen Mittelklasse gestohlen. Die Kriminellen scheinen es zudem insbesondere auf Modelle des japanischen Fahrzeugherstellers Toyota abgesehen zu haben, der gleich mit fünf verschiedenen Pkw-Ausführungen in der Top-10-Statistik vertreten ist und die ersten drei Plätze der Liste belegt.

Übrigens: Toyota führte jahrelang auch die Liste der am häufigsten verkauften Autos der Welt an. Doch 2023 setzte sich eine andere Marke an der Spitzenposition durch. Das weltweit meistverkaufte Auto im Jahr 2024 stammt von einem US-amerikanischen Hersteller. Betrachtet man hingegen nur den europäischen Markt, wird das beliebteste Automodell von einer rumänischen Marke produziert. Den Titel „Auto des Jahres 2024“ sicherte sich ein französisches Modell.

Wie gehen die Kriminellen bei einem Autodiebstahl vor?

Nicht nur im Hinblick auf Autos, sondern auch bei anderen motorisierten Fahrzeugen wie Motorrädern, Mopeds, Wohnmobilen und Lkw lässt sich laut dem GDV 2023 ein deutlicher Anstieg der Diebstahlsdelikte im Vergleich zum Vorjahr feststellen. Insbesondere bei Lkw vermeldet das Bundeskriminalamt mit 1009 Fällen in diesem Jahr eine drastische Steigerung von 48 Prozent gegenüber 2022. Darüber hinaus werden häufig auch einzelne Fahrzeugteile wie Scheinwerfer, Multimedia-Systeme, Sensoren und Airbags entwendet. Hiervon sind vor allem Autos deutscher Hersteller betroffen.

Um in das Fahrzeug zu gelangen, greifen die Diebe heute seltener zu Brechstange und Dietrich, sondern arbeiten immer häufiger mit modernen technischen Hilfsmitteln, wie im Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2023 erläutert wird. So nutzen sie beispielsweise sogenannte Funkstreckenverlängerer, die es ermöglichen, über längere Distanzen hinweg Autos mit elektronischen Schließsystemen zu öffnen. Auch die Überwindung der Wegfahrsperre mithilfe technischer Kniffe sowie die Herstellung von neuen Autoschlüsseln mit passender Codierung zählen inzwischen zu den bevorzugten Methoden der Kriminellen. Zudem vermerkt die Polizei eine Zunahme an Wohnungseinbrüchen, bei denen Fahrzeugschlüssel entwendet und dann das dazugehörige Auto gestohlen wird.

Auch interessant: Nicht nur menschliche, sondern auch tierische Eindringlinge können für Fahrzeugbesitzer zum Problem werden. So bauen etwa immer häufiger Wespen ihre Nester in Autos, was schnell gefährlich werden kann. Und auch Marder verursachen mit ihren spitzen Zähnen teils erhebliche Schäden im Inneren des Autos.