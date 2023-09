"Nicht im Leben ist unendlich, auch wenn man es mit Herzblut erfüllt hat", fasst Willy Schmidt seinen Entschluss in einer aktuellen Pressemeldung zusammen. "Ich durfte Hoepfner mehr als zehn Jahre begleiten und dabei gemeinsam mit dem Team viele Auszeichnungen und Erfolge feiern", wird Schmidt weiter zitiert, "die Zeit wird immer schnelllebiger und ich habe mich daher entschlossen, nun einen Gang zurückzuschalten, und zu sehen, wohin mein Weg mich führen wird."

Hoepfner-Chef Willy Schmidt. | Bild: ps/Hoepfner

Der Abschied falle Schmidt nicht leicht, die traditionsreiche Brauerei in der Burg zu führen sei eine Ehre gewesen, so der Hoepfner-Chef. Die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden sowie Partnern werde ihm in bester Erinnerung bleiben: "Die Brauerei wird immer einen Platz in meinem Herzen haben."

Seit Januar 2014 Geschäftsführer in der Burg

Januar 2014: Als der damalige Hoepfner-Geschäftsführer Matthias Schürer Ruhestand geht, löst ihn Willy Schmidt ab. Er ist damals bereits seit 2011 Mitgeschäftsführer. Unter seiner Führung werden die Hoepfner Bier regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet - darunter den Bundesehrenpreis 2016.

Er stellt Weichen für die weiterhin erfolgreiche Produktion: Verlagert 2018 beispielsweise die Flaschenabfüllung in die zur Gruppe gehörende Brauerei Schmucker in den Odenwald. Den Trend zu alkoholfreien Getränken erkennt Schmidt ebenso wie die Einführung neuer Biersorten - das Hoepfner Hell.

Die Corona-Krise übersteht Hoepfner unter seiner Führung und feiert nach zwei Jahren Pause erneut das legendäre Hoepfner Burgfest im Jahr 2023!

Unter Schmidt werden erfolgreiche Kooperationen in Karlsruhe weitergeführt: Hoepfner ist bei zahlreichen lokalen Veranstaltungen in Karlsruhe als Sponsor tätig - beispielsweise bei Das Fest oder bei den Schlosslichtspielen. Sportlich unterstützen sie die Basketballmannschaft PSK Lions.

Wer wird Nachfolger?

Willy Schmidt legt sein Amt offiziell zum 31. Oktober 2023 nieder - das betrifft auch die Geschäftsführung der Privat-Brauerei Schmucker im Odenwald, die er ebenfalls innehat. Ein Nachfolger benennt die Privatbrauerei Hoepfner aktuell noch nicht. "Mit Willy Schmit verlässt uns ein geschätzter Geschäftsführerkollege, der nicht nur das Gesicht der Brauerei Hoepfner ist und für deren Belange immer eingestanden ist, sondern immer auch den Erfolg der Paulaner Brauerei Gruppe als Ziel hatte", äußert sich Andreas Steinfatt, Mitglied der Geschäftsführung der Paulaner Brauerei Gruppe.

Hintergrund: Die Privatbrauerei Hoepfner gehört zu den bekanntesten Regionalbrauereien Nordbadens. 1798 gegründet, ist sie eines der ältesten noch aktiven Unternehmen in Karlsruhe. Braustätte und Firmensitz ist bis heute die historische Hoepfner Burg in der Oststadt. Insgesamt 19 Sorten umfasst das Portfolio der Brauerei, mit klassischen Sorten wie Pilsner, Helles und Export sowie zahlreichen Spezialitäten wie Porter oder Kräusen.