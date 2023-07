Noch steht es - das Hinweisschild an der Afrika-Savanne: "Nike, Wahia und Maja sind für die Dauer des Umbau an der Afrikasavanne im Opel-Zoo Kornberg untergebracht." Doch ganz zutreffend ist dies am Montag schon nicht mehr.

Transport hat gut geklappt

Wie der Karlsruher Zoo auf seiner Facebook-Seite mitteilt, sind am Montag zwei der drei Netzgiraffen bereits zurückgekehrt: Wahia kam bereits mittags an, am frühen Abend folgte Nike.

"Beide Giraffen waren beim Transport in einem Spezialanhänger sehr entspannt. Auch das Ausladen war sehr ruhig, die Tiere haben ihre neue Umgebung gleich gut angenommen und sofort mit der Futteraufnahme begonnen", so der Zoo auf seiner Facebook-Seite.

Maja bleibt in Kronberg

Nur zwei Giraffen werden zurückkehren - Maja wird voraussichtlich in Kronberg bleiben. So lautet die Planung. "Im Taunus werden die drei Gesellschaft von einem Bullen bekommen. Wer von den dreien aber oben bleiben wird, verraten wir noch nicht", hieß es 2021 vom Zoo.

Bild: Corina Bohner

Das bestätigt der Zoodirektor Matthias Reinschmidt erneut im April 2023. In Kronberg plante man Giraffen-Nachwuchs - und möglicherweise gibt es im Austausch für Maja dann ein Giraffenbaby für den Karlsruher Zoo. Ob eine Giraffe trächtig sei, das weiß der Karlsruher Zoo zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ist in Medienberichten zu lesen.

Warum waren die Giraffen weg?

Die Tiere wurden während der ersten Bauphase zunehmend unruhiger. Beim Zoo entschied man sich im November 2021 daher, die Tiere in eine ruhigere Umgebung zu bringen. Seit Oktober 2020 befindet sich das neue Gehege im Bau - veranschlagt wurden dafür 7,8 Millionen Euro. Im Oktober 2021 durften bereits die Zebras in den ersten Teil der Savanne einziehen. Jetzt folgen auch die Giraffen.

Bild: Corina Bohner

Afrika-Savanne: Was ist neu?

Das neue Gehege hat einiges zu bieten: Von künstlichem Baobab-Baum bis zur neuen Aussichtsterrasse am Giraffenhaus: Wir waren im April 2023 auf der Baustelle unterwegs.

Die Giraffen sind im neuen Haus - zu sehen sind sie allerdings noch nicht. | Bild: Corina Bohner

Wann sind die Giraffen zu sehen?

Bis Freitag dürfen sich die Tiere in Ruhe eingewöhnen: Nach der offiziellen Eröffnung der Afrikasavanne werden sie auch für die Zoo-Besucher wieder zu sehen sein.