Die Giraffendamen Nike, Wahia und Maja sind derzeit zu Besuch in Kronberg. So kann aus ihrem Gehege im Karlsruher Zoo ungehindert die Afrika-Savanne entstehen, wie Zoodirektor Matthias Reinschmidt bei einem Baustellenrundgang mit ka-news.de erklärt. Während ihres Langzeitaufenthalts im Opel-Zoo leben die Karlsruher Giraffen in einer reinen Frauen-WG - doch möglicherweise zieht bald ein Bulle hinzu.

Giraffenkuh bleibt in Kronberg

Bisher wohnten im Opel-Zoo lediglich Rothschild-Giraffen, keine Netz-Giraffen, wie die Karlsruher Gäste. "Deshalb wäre die Unterbringung möglicherweise problematisch geworden, wenn ein Bulle bereits in Kronberg gelebt hätte", erklärt Reinschmidt.

Nike, Wahia und Maja im Karlsruher Zoo - kurz vor ihrem Umzug. Ist die Afrika-Savanne fertig, kommen zwei der Damen zurück. | Bild: Verena Müller-Witt

Nun stelle der Opel-Zoo seinen Giraffenbestand allerdings ebenfalls auf Netz-Giraffen um. "Eine unserer Damen wird auch nach der Fertigstellung der Afrika-Savanne in Kronberg bleiben", meint der Zoodirektor. Gemeinsam mit einem neuen Bullen erhoffen sich die Zoologen dort Nachwuchs.

"Vielleicht bekommen wir dann im Austausch ein Giraffenbaby für unseren Zoo", sagt Reinschmidt. Bis es allerdings so weit ist, muss mindestens die Fertigstellung des Geheges abgewartet werden. Ob und wann dann Nachwuchs in Kronberg erwartet werden darf, sei ebenfalls ungewiss, so der Zoodirektor.