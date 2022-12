Nach einem ereignisreichen Jahr sind die Festtage für die Tiere im Karlsruher Zoo wie jeder andere Tag. "Es wird nichts speziell zu Weihnachten geplant", erklärt eine Sprecherin des Stadtgartens auf Anfrage der Redaktion. Das Wetter hält über die Weihnachtstage auch nichts Spannendes bereit.

Einzig für die Zoobesucher gibt es kleine Änderungen hier und da. So schließen die Kassen und Tierhäuser an Heiligabend und am 31. Dezember bereits um 15 Uhr, aber: "Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben an Heiligabend freien Eintritt", so der zoologische Stadtgarten Karlsruhe.

Bild: Thomas Riedel

Der Jahreswechsel gehört für die Bewohner des Karlsruher Zoos ebenfalls zur Routine. "Unsere Tiere reagieren alle kaum auf Silvester und die damit einhergehenden Begleiterscheinungen", erklärt eine Sprecherin des Stadtgartens. Zur Sicherheit bleiben die Tiere in der Silvester-Nacht jedoch weitgehend in den Innenanlagen.

Um bei ungewöhnlichen Vorkommnissen schnell reagieren zu können, dreht - wie immer - der Nachtwächter im Zoo seine Runden. Sollten sich also wagemutige Jugendliche oder Feuerwerk in den Zoo verirren, so ist jederzeit für die Sicherheit gesorgt.