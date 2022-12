"Der Blick geht auf den Atlantik, denn von dort lenken in rascher Folge Tiefdruckgebiete milde oder sogar sehr milde Luftmassen zu uns. Das bedeutet hohe Temperaturen, die bis Weihnachten selbst in den Nächten kaum unter 10 °C liegen. Zwischendurch sind sogar Temperaturen bis 15 Grad drin", prognostiziert der Wetter-Experte in einer E-Mail an ka-news.de.

Regen an Weihnachten?

Doch damit nicht genug. Die atlantischen Luftmassen seien nicht nur mild, sondern auch sehr feucht. In Indiz dafür, dass es bald regnen wird. "Besonders nass wird sich voraussichtlich der Freitag präsentieren. Selbst in den Höhenlagen des Schwarzwaldes geht der Niederschlag als Regen nieder - keine Chance auf weiße Weihnachten", schreibt Mühr.

Angesichts der regen Tiefdrucktätigkeit könne außerdem der Wind auffrischen und stürmische Böen von 60 bis 70 Kilometer die Stunde mit sich bringen. Eine echte Sturmlage zeichne sich aber bislang nicht ab.

"An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag bleibt es mild und die meiste Zeit trocken. Erst am 2. Weihnachtstag steht wieder häufiger Regen auf dem Programm. Bis zum Jahreswechsel sorgt ein südosteruopäisches Hochdruckgebet auch bei uns für ruhigeres und trockenes Wetter. Schnee und Eis sind kein Thema und auch zu Beginn des neuen Jahres spricht viel für eine milde Witterung", so Mühr abschließend.