Gefährliche Winterlandschaft: Eisflächen in Karlsruhe sind noch nicht freigegeben!

Glätte, Eis, Schnee - in den vergangenen Tagen wurde Karlsruhe zu einer Winterlandschaft. Auch die Gewässer in den Stadtparks sind zugefroren - betreten sollte man sie aber noch nicht! Die Eisdecke ist noch nicht stabil genug, warnt die Stadt. Sie informiert, sobald die Karlsruher ihre Schlittschuhe schnüren und ihre Runden auf den Seen im Stadtgebiet drehen können.