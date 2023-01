Mancherorts reihen sich die Messanlagen aneinander und an anderen Stellen fehlt von ihnen jede Spur. Die Kriterien, die für einen Blitzer erfüllt sein müssen, sind vielseitig und werden in der Planung vorsichtig abgewogen, erklärt die Stadt Karlsruhe. Denn: Die Kosten für eine Neuinstallation gehen schon einmal in den sechsstelligen Bereich.

Teurer und langwieriger Prozess

"Für eine stationäre Überwachungsanlage sind zwischen 100.000 und 150.000 Euro zu rechnen, die erforderlichen Tiefbauarbeiten inklusive", meint eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe gegenüber ka-news.de. Bis sich die Anlage also finanziell ausgeglichen hat, bedarf es so einiger Knöllchen. In erster Linie sollen die Blitzer jedoch nicht Geld einbringen, sondern durch die Regulierung der Geschwindigkeit mögliche Unfälle vermeiden, erklärt die Polizei.

"Stationäre Messanlagen werden deshalb vorrangig an Unfallhäufungsstellen geplant und errichtet", so die Stadtsprecherin weiter. Andere Gründe für die Standortwahl seien unter anderem Lärmschutz oder die Schulwegsicherheit. In der Regel werden hierfür über längere Zeit Erfahrungen gesammelt - meist mehrere Jahre.

Finanzplanung spielt ebenfalls eine Rolle

Das sei auch deshalb wichtig, weil die nötigen Haushaltsmittel zumeist zwei Jahre im Voraus eingeplant und angemeldet werden müssen, erklärt die Stadt. "Ausnahmen können sich ergeben, wenn alte Anlagen abgebaut und die entsprechenden Komponenten anderweitig wiederverwertet, also neu aufgebaut werden können."

In naher Zukunft wird es wohl keinen neuen Blitzer geben, allerdings kehren wohl die ehemaligen Anlagen auf die Rheinbrücke zurück. Wann genau das jedoch geschieht, darüber äußert sich die Stadt nicht.

Wünsche werden gehört, aber...

Auf Wünsche der Bevölkerung wird bei der Planung von Blitzern nur bedingt eingegangen. Zunächst werden an die Stadtverwaltung herangetragene Vorschläge und Beschwerden durch mobile Messgeräte geprüft, erklärt die Stadt. Von Verkehrszählgeräten erhobene Daten fließen ebenfalls in die Beurteilung mit ein.

"Erst wenn sich über einen längeren Zeitraum hinweg auch durch mobile Messungen keine nennenswerte Verbesserung einstellt, könnte dies ein Grund sein, die Installation einer stationären Anlage zu prüfen", so die Stadt Karlsruhe.

Sollte dann tatsächlich ein neuer Blitzer benötigt werden, schreibt die Zentrale Vergabestelle der Stadt ihren Bedarf an alle Unternehmen aus. Sofern ein Angebot den jeweiligen Anforderungen der Stadt und des Standtortes genügt, ist die neue Anlage dann auf ihrem Weg.