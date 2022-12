Karlsruhe vor 1 Stunde

Schieflage im Karlsruher Haushalt: Wie und wo die Stadt spart und der Bürger bezahlt

In der Kasse der Stadt Karlsruhe klafft ein großes Loch, welches droht in den nächsten Jahren immer größer zu werden. Um den Haushalt der Stadt wieder auf Kurs zu bringen, stellte die Stadtverwaltung am Dienstag mehrere Maßnahmen und Ideen für Einsparungen vor. Diese würden sich - falls umgesetzt - auch direkt auf den Geldbeutel der Karlsruher Bürger auswirken.