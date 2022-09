von (ps/cak)

Aufgrund mehrerer - auch schwerer Verkehrsunfälle - hat sich das Ordnungs- und Bürgeramt dazu entschlossen an der Ampelkreuzung Linkenheimer Landstraße / Johann-Georg-Schlosser-Straße Maßnahmen zur Unfallreduzierung in die Wege zu leiten.

"Weil an dieser Kreuzung neben überhöhter Geschwindigkeit auch das Missachten der Lichtsignalanlage als Unfallursache festgestellt wurde, errichtet die Stadt nun voraussichtlich bis Ende Oktober in Fahrtrichtung Eggenstein eine kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage", so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Hinzu kommen weitere, bereits umgesetze präventive Maßnahmen So wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit unmittelbar nach der Kreuzung in Fahrtrichtung Eggenstein-Leopoldshafen von 100 auf 70 km/h reduziert, um ein Beschleunigen im Bereich des Knotenpunktes zu unterbinden. Außerdem erfolgte die Optimierung der Ampelanlage zur Vorbeugung vor Rotlichtverstößen sowie das Anbringen einer Gefahrenbeschilderung "Unfallgefahr" in beiden Fahrtrichtungen.