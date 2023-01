Um herauszufinden, in welcher deutschen Stadt die meisten Geschwindigkeitskontrollen stattfinden, hat die Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte die 40 einwohnerreichsten deutschen Städte untersucht. An dieser Stelle eine Info vorweg: Karlsruhe hat nicht gewonnen - aber kommt beinahe aufs Treppchen.

Karlsruhe klettert im Blitzer-Ranking

Mittels Recherche über die entsprechenden Polizeistellen, städtische Pressestellen, Verkehrs-Apps und das Statistische Bundesamt kommt die Kanzlei zu ihren gesuchten Ergebnissen (Stand: 2. Dezember 2022). Das Fazit: Die ersten drei Plätze belegen Wuppertal, Bonn und Freiburg im Breisgau - doch Karlsruhe holt stetig auf.

Laut den Ergebnissen der Rechtsanwälte sind in Karlsruhe täglich 32 feste Blitzer im Einsatz - die mobilen Geräte eingerechnet sogar knapp 36. Damit rückt Karlsruhe im bundesweiten Vergleich auf den vierten Platz, was seine Blitzerdichte angeht. Auf je 1.000 Hektar Straßenfläche werfen im Schnitt 22,3 Blitzeranlagen ein wachsames Auge. Im Vorjahr befand sich die Fächerstadt noch auf dem bundesweit siebten Platz.

Blitzerdichte variiert bundesweit

Die Stadt Hamburg - mit den meisten Blitzern (77) - fällt wegen ihres deutlich größeren Straßennetzes im Vergleich zurück und belegt mit einer Dichte von 11,8 nur Platz 16. Die Ergebnisse zwischen den Städten variieren stark.

Neben den festen Blitzern gibt es auch einige mobile und teilstationäre Messvorrichtungen. | Bild: Angelika Warmuth/dpa

Im Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche stehen in Wuppertal beispielsweise rund 26 Blitzanlagen auf je 1.000 Hektar. In der rund fünf Mal größeren Metropole München sind hingegen lediglich 3,4 Blitzeranlagen pro 1.000 Hektar Straße zu finden.

"Unsere Analyse zeigt, dass es bundesweit massive Unterschiede gibt, wenn es um Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr geht. So werden in Wuppertal – gemessen an der vorhandenen Straßenfläche – 37-mal mehr Blitzer aufgestellt als in Magdeburg", kommentiert Rechtsanwalt Alexander Voigt, Geschäftsführer von Goldenstein Rechtsanwälte. Damit ist die Stadt in Nordrhein-Westfalen bereits zum zweiten Mal in Folge an der Spitze im Blitzerranking.

Das vollständige Blitzerranking der Goldenstein Rechtsanwälte findet ihr unter: www.ra-goldenstein.de/neuigkeiten/blitzer-ranking-2023/