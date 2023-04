Ein neues Jahr, ein neuer Blitzer-Marathon. Auch 2023 wird an einem Tag im Jahr großflächig die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit auf baden-württembergischen Straßen - und damit auch in Karlsruhe - kontrolliert. Im Jahr 2022 fand der Blitzer-Tag am 24. März statt. Für 2023 steht der 21. April als Datum.

Karlsruhe Blitzmarathon 2023: Wann und in welchen Bundesländern findet er statt? Das könnte Sie auch interessieren

Wann wird in Karlsruhe geblitzt?

Der Blitzermarathon findet bundesweit in der Woche vom 17. bis 21. April statt. Folgende Bundesländer sollen laut "Autobild" während der gesamten Woche Kontrollen durchführen:

Baden-Württemberg

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Schleswig-Holstein

"Die polizeilichen Kontrollmaßnahmen erfolgen landesweit in im Sinne der europaweiten ROADPOL-Kontrollaktionen", erklärt die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion. Diese beinhalten unter anderem zwei Geschwindigkeitskontrollwochen sowie den sogenannten "Speedmarathon". Die erste Kontrollwoche findet in diesem Jahr vom 17. – 23. April statt und rahme damit gewissermaßen den "Speedmarathon", der am 21. April 2023 stattfindet, ein, so die Beamten.

Bundesweiter Blitzermarathon

Während des Blitzer-Tages liegt das Hauptaugenmerk der Kontrollen auf Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Unfallschwerpunkten. Im Idealfall bevorzuge die Polizei Karlsruhe aber Anhaltekontrollen im Sinn der Verkehrssicherheitsarbeit. "Das Gespräch mit dem Ziel der Einsicht und Reflexion des eigenen Verhaltens ist meist zielführender als ein bloßer Bußgeldbescheid. Grundsätzlich wird ganztägig gemessen", so die Polizei.

Karlsruhe Blitzer in Karlsruhe: So kommt das Knöllchen in den Briefkasten Das könnte Sie auch interessieren

Wieso wird geblitzt?

Dabei sei der Blitzer-Marathon nur ein kleiner Teil der ganzjährig durchgeführten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. So gibt es beispielsweise auch Schwerpunktkontrollen in den Bereichen Gurt, Handy, Alkohol und Drogen, gewerblicher Güter- und Personenverkehr oder Fahrrad- und Motorradkontrollen. "Alle Kontrollen haben eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zum Ziel und orientieren sich immer auch an der Unfalllage. Durch Kontrollen wird das normkonforme Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Allgemeinen gefördert", erklärt die Polizei Karlsruhe.

Karlsruhe Infrarot-Blitzer im Autotunnel: "Für Vorbeifahrende nahezu nicht sichtbar" Das könnte Sie auch interessieren

Wo stehen die Blitzer?

Auch für den Blitzer-Marathon 2023 erfolge zunächst eine Auswertung der aktuellen Unfalllage nach geeigneten Standorten für die durchzuführenden Maßnahmen. "Besonders stark frequentierte Verkehrsstellen und auffällige Unfallschwerpunkte werden am 21. April 2023 besonders genau unter die Lupe genommen", so eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion. Welche konkreten Stellen das sind, verraten die Beamten nicht. Das verfehle den Sinn der Aktion und verfälsche möglichweise die gewonnenen Erkenntnisse, so die Polizei.

Alle Dienststellen im Einsatz

Sind besagte Verkehrspunkte identifiziert, müssen diese mit Blick auf Umsetzbarkeit für eine gesteigerte Verkehrskontrolle abgewogen werden. "Als Nächstes werden durch spezialisierte Kräfte der Verkehrspolizei die möglichen Standorte auf örtliche Gegebenheiten wie Streckenverlauf, Sichtbehinderungen, Aufstellfläche, Bodenkonsistenz und Neigung überprüft", erklärt die Polizei Karlsruhe.

Karlsruhe Karlsruhes Blitzer im Überblick: Welche Stellen kontrolliert das Ordnungsamt am liebsten? Das könnte Sie auch interessieren

Ettlingen und Bruchsal

Seitens der Polizei beteiligen sich alle Dienststellen, die mit der entsprechenden Messtechnik ausgestattet sind. Heißt: Die Gemeinden werden bei Schwerpunktaktionen regelmäßig eingebunden. In diesem Sinne vollziehen auch die Beamten in Ettlingen und Bruchsal entsprechende Geschwindigkeitskontrollen.

Blitzer auch in Pforzheim

Auch in der Nachbarstadt Pforzheim wird am 21. April vermehrt geblitzt, wie ein Sprecher der Polizei Pforzheim auf Anfrage erklärt. "Möglicherweise wird der Zeitraum auf weitere nachfolgende Tage ausgeweitet." Ob und inwiefern auch in Karlsruhe "länger" geblitzt wird, kann eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe am 14. April nicht bestätigen.

Baden-Baden und Rastatt

Das Polizeipräsidium Offenburg vollzieht in Baden-Baden und Rastatt ebenfalls vermehrte Geschwindigkeitskontrollen. Ab dem 17. April bis einschließlich 21. April beteiligen sich die Dienststellen an der sogenannten "Speedweek".

15.500 Verstöße im Jahr 2022

Die Blitzer-Bilanz 2022 in Baden-Württemberg: Insgesamt 15.500 Verstöße, 253 Autofahrern drohte Führerscheinentzug. Die Anzahl der registrierten Verkehrsverstöße sei laut Polizei Karlsruhe aber auch abhängig von der Verfügbarkeit von sogenannten Enforcement-Trailern und anderen Großgeräten. Im Jahr 2022 wurden gegenüber dem Vorjahr weniger Verstöße registriert, so die Polizei Karlsruhe gegenüber ka-news.de.

Weitere Blitzeraktion im Sommer?

Die zweite Geschwindigkeitskontrollwoche im Sinne der ROADPOL-Kontrollaktionen findet in diesem Jahr vom 7. – 13. August statt. Hieran beteiligt sich das Polizeipräsidium Karlsruhe mit verstärkten Kontrollen. Bisher bestätigt das Polizeipräsidium Offenburg ebenfalls seine Teilnahme.