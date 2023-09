Zwischen dem Handelsverband Deutschland (HDE) und ver.di herrscht dicke Luft. Die Tarifverhandlungen stagnieren. Bevor die Verhandlungen am 6. Oktober in die nächste Runde starten, startet ver.di erstmal einen erneuten Warnstreik - in Form eines Demonstrations-Zugs durch die Innenstadt von Karlsruhe.

Wann startet der ver.di Streik in Karlsruhe?

Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr auf dem Karlsruher Europaplatz. Von dort aus laufen die Demonstranten in Richtung Marktplatz, über die Lammstraße in Richtung Kriegsstraße. Aus diesem Grund kann eventuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Am Scheck-In-Center findet dann zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr eine Kundgebung statt.

Die genaue Streik-Route von Karlsruhe gibt es hier als PDF zum Download:

Streik in Karlsruhe: Was fordert ver.di?

Für den Einzelhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15 Prozent, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200 Euro und eine Verdoppelung der Sozialzulage für 12 Monate Für den Großhandel will ver.di eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 175 Euro in einer Laufzeit von 12 Monaten erreichen.

Nach Angaben von ver.di verschärfe vor allem die Inflation und das damit einhergehende Kaufverhalten die Situation. Im gesamten Einzelhandel lagen die preisbereinigten Umsätze im Juli um mehr als zwei Prozent unter den Werten des Vorjahresmonats.

Wer nimmt am ver.di Streik in Karlsruhe teil?

In der Region Karlsruhe hat ver.di insgesamt 16 Unternehmen zum Streiken aufgerufen. Das betrifft folgende Betriebe: