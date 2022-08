von ka-news.de

Der Textildiscounter Primark in Karlsruhe ist eine von 380 Filialen in Europa und den USA. Unter dem Namen Pennys öffnete in Dublin im Jahr 1969 die erste Primark-Filiale seine Türen. Heute besitzt der Textildiscounter Läden in 13 Ländern, 32 Läden gibt es aktuell in Deutschland, und erzielt Umsätze in Milliardenhöhe.

Bekannt ist Primark für modische Kleidung, Accessoires, Wohnbedarf und Kosmetik, die für einen geringen Preis erhältlich sind. Das Unternehmen spricht vor allem eine junge Zielgruppe an. Zur Eröffnung 2012 des Primarks in Karlsruhe herrschte ein reger Andrang, den man nicht nur in Karlsruhe, sondern auch an vielen anderen Standorten feststellen konnte.

Bild: ErS

Primark steht für günstige Mode

Die günstigen Preise gewährleistet der Textilhändler Primark unter anderem durch flache Hierarchien, eine optimierte Wertschöpfungskette und geringe Kosten für Werbung, wie das Unternehmen selbst berichtet. Es werde auch viel auf Vorrat gekauft und der Vertrieb effizient gehalten, so die Firma. Primark produziert den Großteil seiner Waren selbst und führt in seinen Filialen keine Marken anderer Hersteller. Die besonders günstigen Preise bei Primark werden jedoch viel diskutiert, da sich häufig die Frage stellt, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt werden.

Primark – Nachhaltigkeit und Kritik

Ein weiterer Grund für die geringen Preise der Modeartikel ist die Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer, wie China, Bangladesch und Indien, die starke Einsparungen in den Arbeitslöhnen und Produktionskosten ermöglicht. Seit Jahren steht der Textildiscounter Primark deshalb in der Kritik. Kritisiert werden neben den unfairen Arbeitsbedingungen auch die mangelnde Nachhaltigkeit in der Produktion, die sich in einer hohen Schadstoffbelastung und einer Tendenz zu “Wegwerfartikeln” durch die günstigen Preise äußert.

Auch werden immer wieder die Arbeitsbedingungen hinterfragt. 2014 tauchten in Kleidungsstücken eingenähte Etiketten mit Hilferufen auf. Darauf waren auf Chinesisch oder Englisch Sachverhalte zu lesen wie etwa, dass 15 Stunden bzw. bis zur Erschöpfung gearbeitet werden müsse, dass das Essen schlimmer als für Hunde und Schweine sei etc. Primark kündigte daraufhin an, der Sache nachzugehen und deklarierte sie als Fälschungen. Der Einsturz einer baufälligen Kleidungsfabrik in Bangladesch mit 1100 Toten, in der Primark aber auch andere Modekonzerne Kleidung produzieren ließen, ging diesen Hilferufen voraus.

Bild: ErS

Den immer wiederkehrenden Vorwürfen zum Trotz, hat Primark viel an seinem Image gearbeitet. Unter "Primark Cares" wurde 2013 ein Projekt für nachhaltige Baumwolle ins Leben gerufen. Die Art und Weise, wie Baumwolle bezogen wird, soll geändert, das Leben von Baumwollbauern verbessert und der Planet geschützt werden. Bauern sollen für einen nachhaltigeren Anbau geschult werden. Außerdem soll weniger Wasser verbraucht und Chemikalien bei der Produktion der Kleidung eingesetzt werden. Kleidung soll auch ein längeres Leben bekommen. Bei den Kosmetikprodukten setzt Primark auf ein tierversuchsfreies Beauty-Sortiment.

Darüber hinaus wurde Primark vom Handelsblatt 2021 als bester Händler im Bereich Fashion Discounter ausgezeichnet und von 2018 bis 2022 hat Primark auch jedes Jahr die Auszeichnung "Top Employer" in Deutschland erhalten.

Bild: ErS

Adresse & Anfahrt – Primark Karlsruhe

Der Primark Karlsruhe hat seinen Sitz in der Kaiserstraße 217 in der Postgalerie 76133 Karlsruhe. Bei einer Anfahrt mit dem Auto kann im Parkhaus der Postgalerie in der Amalienstraße 76133 Karlsruhe geparkt werden.

Auch mit dem Nahverkehr ist der Primark in Karlsruhe problemlos zu erreichen. Folgende Linien des ÖPNV fahren zur Postgalerie, in der Primark liegt:

Bahn: 125, 30, 44, 47, 55, 73

Straßenbahn: 2, 4

Stadtbahn: S1, S11, S2, S5, S51

Die nur eine Minute von Primark Karlsruhe entfernte Station lautet: “ Ka Europaplatz/Postgalerie (U)” oder “Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe”

Geöffnet ist der Primark Karlsruhe Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr.

Telefonisch erreichen Sie den Primark Karlsruhe unter der Nummer 0721 59668890.

Bild: ErS

Primark Karlsruhe - das Sortiment

Folgende Abteilungen sich im Primark in Karlsruhe zu finden: