Egal, ob Dauercamper oder Kurzurlauber, von weit her oder gerade von nebenan: In Karlsruhe und Umgebung findet jeder das richtige Plätzchen für seinen Camping-Trip. Wo genau Ihr in und um Karlsruhe Campen könnt, darüber informiert ka-news.de in diesem Artikel.

Camping in Karlsruhe: Campingplatz Durlach

Der erste Campingplatz ist auch der einzige auf dieser Liste, der direkt in Karlsruhe steht. Genauer gesagt, in Karlsruhe-Durlach steht. Der einzige Durlacher Campingplatz musste 2018 schließen, nachdem die Stadt den Vertrag des Pächters nicht verlängern wollte.

KIT Tiny House | Bild: Thomas Riedel

Diese übernahm 2019 selbst die Verantwortung über die Renovierung, sodass im Oktober 2020 der Campingplatz Durlach wieder seine Tore öffnen konnte. Am 24. Februar beginnt hier die Campingsaison. Sogar Tiny Houses kannst du dort mieten.

Campingplatz Durlach: Saison und Öffnungszeiten

Hauptsaison: 06.04. bis 10.09.

Nebensaison: 24.02. bis 05.04. und 11.09. bis 06.11.

Jahr für Jahr wird der Durlacher Campingplatz wieder aufgebaut. | Bild: Thomas Riedel

Check-In: 14 bis 19 Uhr

Check-Out: 8.30 bis 13.30 Uhr

Ein- und Ausfahrtszeiten: 7 bis 22 Uhr

Besuchszeit: 8 bis 22 Uhr

Rezeption: 8.30 bis 20 Uhr

Campingplatz Durlach: Stellplätze

Stellplätze: Über 200

Zeltplätze: 50

Tiny Houses: 5

Campingplatz Durlach: Preise

Die Preise variieren zwischen der Haupt- und den Nebensaisons. Einen vollständigen Überblick gibt es auf der Camping Durlach Website.

Erwachsene (ab 16 Jahren): 9.50 Euro

Ermäßigte (3 bis 15 Jahre): 5.50 Euro

Hund: 4 Euro

Wohnwagenstellplatz: 14.50 Euro

Wohnmobilstellplatz: 18 Euro

Zeltplatz (bis 3 Personen): 7 Euro

Mobilheim (40 Quadratmeter, 2 Nächte): 240 Euro

Campingplatz Durlach: Anfahrt und Parken

Für Autos und Motorräder stehen Stellplätze bereit, beides kostet 3.50 Euro.

Der Durlacher Campingplatz ist in der Nähe einer B10 Abfahrt.

Camping in Karlsruhe: Naturcamping Albtal

In der Nähe des Nordschwarzwalds liegt das Feriencamp Albtal. Dienstags bis sonntags hat das Restaurant "An der Kochmühle" für Camper geöffnet.

Der Eingang des Feriencampingplatz Albgau. | Bild: Naturcamping Albtal

Alle Stellplätze sind mit Strom versorgt. Es gibt Stellplätze für Wohnwägen oder Wohnmobile und Zelte.

Naturcamping Albtal: Saison und Öffnungszeiten

Der Campingplatz Albtal ist über das ganze Jahr über geöffnet.

Anreise: 11 bis 21 Uhr

Abreise: ab 6.30 Uhr

Nachtruhe: ab 22 Uhr

Naturcamping Albtal: Stellplätze

Für Wohnwägen sind keine Dauerstellflächen verfügbar. Tiny Houses oder Mobilhäuser gibt es nicht zum Mieten, können aber mitgebracht und langfristig hingestellt werden.

Auf dem Campingplatz Albtal stehen Tiny Houses. | Bild: Uli Deck/dpa

Da die Tiny Houses in Privatbesitz und durchgängig bewohnt sind, wird ausdrücklich darum gebeten, das Besichtigen dieser zu unterlassen, um die Bewohner nicht zu stören.

Naturcamping Albtal: Preise

Erwachsene (ab 16 Jahren): 8 Euro

Kinder (3-15 Jahre): 4.50 Euro

Hund: 3 Euro

Wohnwagen/Wohnmobil/Campingbus: 12 Euro

Zelt (ab 3 Personen): 8 Euro

Naturcamping Albtal: Anfahrt und Parken

PKW: 3 Euro

Motorrad: 2 Euro

Der Bahnhof Etzenrot ist in der Nähe des Campingplatzes.

Camping in Karlsruhe: Camping Durmersheim

Der Familiengeführte Campingplatz in Durmersheim gehört zu den kleineren Campingplätzen in der Region. Er ist vor allem für Daueraufenthalte vorgesehen und verfügt nur über wenige Kurzstellplätze.

Ungetrübte Campingidylle (Symbolbild) | Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa-tmn

Direkt neben dem Campingplatz liegt das Terrassen-Freibad Durmersheim. Stellplätze für große Zelte gibt es keine.

Camping Durmersheim: Saison und Öffnungszeiten

Der Campingplatz Durmersheim ist bis zum 15.10.2023 geöffnet.

Check-In: 15 bis 19 Uhr

Check-Out: bis 12 Uhr

Rezeption: 13 bis 19 Uhr

Camping Durmersheim: Stellplätze

Auf der Camping Durmersheim Website kann überprüft werden ob es freie Plätze gibt.

Dauerstellplätze: 45

Kurzzeitplätze: 6

Plätze für Radfahrer mit Zelt: 6

Camping Durmersheim: Preise

Stellplatz (inklusive Strom und 1 Person): 20 Euro

Weitere Erwachsene (ab 16 Jahren): 6 Euro

Kinder/Jugendliche (6 bis 16 Jahren): 5 Euro

Kinder (bis 5 Jahre): 4 Euro

Hunde: 2 Euro

Großes Zelt (inklusive 1 Person): 14 Euro

Camping in Karlsruhe: Campingfreunde Bergwiesen Malsch

In Waldprechtsweiher, nahe des Malscher Steinbruchs, sind die Campingfreunde Bergwiesen Malsch zuhause. Der Campingplatz ist mit einer großen Zeltwiese, einem Kinderspielplatz und einer Bouleanlage ausgestattet.

Der Campingpark Bergwiesen ist vor allem was für Dauercamper. | Bild: Campingpark Bergwiesen

Der Weg in den Schwarzwald oder den Elsass ist nicht weit, zudem befindet sich in der Nähe ein Schwimmbad und ein Minigolfplatz.

Campingfreunde Bergwiesen Malsch: Saison und Öffnungszeiten

Der Malscher Campingplatz hat das ganze Jahr geöffnet.

1. April bis 30. September: 8 bis 20 Uhr

1. Oktober bis 31. März: 8 Uhr bis 17 Uhr

Campingfreunde Bergwiesen Malsch: Stellplätze

Dauerstellplätze: 170

Touristenplätze: 50

Campingfreunde Bergwiesen Malsch: Preise

Wohnwagen/Wohnmobil: 12 Euro

Erwachsene (ab 13 Jahren): 8 Euro

Kinder (3 bis 12 Jahre): 5.50 Euro

Zelt (bis 3 Personen): 6 Euro

Hund: 3 Euro

Campingfreunde Bergwiesen Malsch: Anfahrt und Parken

Auto/Motorrad: 3 Euro

Camping in Karlsruhe: Wohnmobilpark Bruchsal

Mitten in der Stadt liegt der Wohnmobilpark Bruchsal. Im Dezember 2022 eröffnet bietet er seinen Gästen 52 Kurzzeitstellplätze. Dauerstellplätze, Tiny Houses oder Hütten gibt es nicht.

Warum nicht ein Campingurlaub in diesem Sommer in der Nähe? (Symbolbild) | Bild: Frank Molter/dpa

Montags bis Freitags gibt es einen Brötchenlieferdienst. Ganz in der Nähe befindet sich ein Frei- und Hallenbad.

Wohnmobilpark Bruchsal: Saison und Öffnungszeiten

Der Wohnmobilpark Bruchsal ist rund um die Uhr und ganzjährig geöffnet.

Wohnmobilpark Bruchsal: Stellplätze

Kurzzeitstehplätze: 52

Wohnmobilpark Bruchsal: Preise

Wohnmobil: 25 Euro

Wohnmobilpark Bruchsal: Anfahrt und Parken

Der Wohnmobilpark Bruchsal liegt in der Stadtmitte und ist über die B35 gut erreichbar.