Karlsruhe vor 29 Minuten

Camping Karlsruhe: Alles neu in Durlach - jetzt fehlen nur die Touristen

Karlsruhes Campingplatz nimmt weiter Gestalt an: Die Betreiber haben die Winterpause genutzt, um den Platz aufzuwerten. 200 Stellplätze warten ab Ende Februar auf neue Besucher. Auch an den Trend "Glamour"-Camping will man in Karlsruhe anknüpfen.