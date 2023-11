Karlsruhe vor 55 Minuten

Top-Duo einsam an der Spitze! Mit diesen Blitzern verdient die Stadt Karlsruhe am meisten Kohle

Zahlreiche stationäre Blitzeranlagen überwachen in Karlsruhe die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Obwohl die Anlagen teilweise schon viele Jahre an ihrer Stelle stehen, lösen sie mehrmals täglich aus und sorgen so für Frust bei Autofahrern. "Karlsruhes Top-Blitzer" machte im ersten Halbjahr pro Tag ungefähr 90 Fotos.